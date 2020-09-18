Анонсы: Sony Xperia 5 II представлен официально и уже доступен в России

18.09.2020, MForum.ru

Компания Sony официально анонсировала смартфон Sony Xperia 5 II. Новинка позиционируется как компактное флагманское устройство с поддержкой сетей 5G. Диагональ экран Sony Xperia 5 II – 6,1 дюйма при соотношении сторон 21:9 (2520x1080 точек) и частоте обновления 120 Гц.

Внутри Sony Xperia 5 II нашлось место для чипсета Qualcomm Snapdragon 865, 8 Гб ОЗУ, 128 встроенной памяти (+microSD до 1 Тб) и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge 4+ (50% емкости за 30 минут).

Отдельно остановимся на фоточасти, представленной связкой из 3 сенсоров разрешением 12 Мп. Основной сенсор ExmorRS размером 1/1,7" с апертурой объектива f/1.7 и оптической стабилизацией. В качестве дополнительных задействованы ExmorRS размером 1/2,55" с широкоугольной оптикой (124 градуса) и сенсор с телефотообъективом. Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Дактилоскопический сенсор разместился на торце. Также отметим защиту от влаги по классуIP65/68, стереодинамики с Dolby Atmos и DSEE Ultimate и поддержку DualShock 4 от PlayStation 4. Рекомендованная цена Sony Xperia 5 II для российского рынка - 69 990 рублей, купить новинку можно будет в черном и синем цветах. Позднее станут доступны белая и красная расцветки.