Анонсы: Yahoo выпустил первый смартфон

MForum.ru
02.11.2020,
Под брендом Yahoo, в сегменте мобильных устройств принадлежащим американскому оператору Verizon, анонсирован первый смартфон. Новинка разработана силами китайской компании ZTE и получила имя Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y.
Технически речь идет о смартфоне с 5,45-дюймовым дисплеем разрешением 720х1440 пикселей, чипсетом MediaTek Helio A22, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами и АКБ емкостью 2660 мАч. Спецификации скромные, но зато в активе новинки присутствуют дактилоскопический сенсор и разблокировка по лицу. ОС - Android 10. Купить Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y с пакетом услуг можно будет за $50, но предложение действует только для клиентов Verizon.
© Антон Печеровый,
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