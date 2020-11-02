Анонсы: Yahoo выпустил первый смартфон

02.11.2020, MForum.ru

Под брендом Yahoo, в сегменте мобильных устройств принадлежащим американскому оператору Verizon, анонсирован первый смартфон. Новинка разработана силами китайской компании ZTE и получила имя Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y.

Технически речь идет о смартфоне с 5,45-дюймовым дисплеем разрешением 720х1440 пикселей, чипсетом MediaTek Helio A22, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами и АКБ емкостью 2660 мАч. Спецификации скромные, но зато в активе новинки присутствуют дактилоскопический сенсор и разблокировка по лицу. ОС - Android 10. Купить Yahoo Mobile ZTE Blade A3Y с пакетом услуг можно будет за $50, но предложение действует только для клиентов Verizon.