5G: Qualcomm и Ericsson протестировали ноут Compal со встроенным 5G-модемом в Москве

16.11.2020, MForum.ru

Ноутбук Compal собран на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 8cx 5G и Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System.

Тестирование проходило в 5G-лаборатории, созданной ДИТ Москвы на территории ВДНХ на базе решения Ericsson: облачной опорной сети Cloud Core и базовых станций Ericsson AIR 1281 и AIR 5331 в которых многолучевая активная антенна совмещена с радиопередатчиком. Эти базовые станции могут работать в миллиметровом диапазоне 27,5-29,5 ГГц или 37-40 ГГц с полосой до 800 МГц.

Ericsson AIR 5331

Во время тестов были достигнуты скорости более 1.8 Гбит/c, что демонстрирует высокий потенциал сетей 5G миллиметрового диапазона.

«5G технологии и мобильные компьютеры на базе Snapdragon – идеальное сочетание, и эта демонстрация стала важным шагом для развития 5G ПК в Европе. Использованное устройство Compal создано на базе 5G вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 8cx, которая предлагает высочайшую производительность и эффективность для премиальных ультратонких ноутбуков с постоянным подключением к сети. Комбинация таких устройств с возможностями сетей 5G миллиметрового диапазона позволяет нам демонстрировать новые сценарии использования для бизнес-рынка и частных пользователей. Сети 5G в миллиметровом диапазоне обеспечивают невероятную пропускную способность и создадут новые возможности для операторов, предприятий и потребителей», – отметил Роберто Ди Рьетро, вице-президент по развитию бизнеса, Qualcomm Europe.

«Оборудование Ericsson Radio System для развертывания сетей в миллиметровом диапазоне обеспечивает высокую емкость до 4 Гбит/c в секторе и минимальный отклик сети - не более 10 миллисекунд. Подключившись к такой сети, 160 абонентов могут одновременно смотреть различные видеоролики в формате 4К, а фильм объемом в 10 Гбайт можно скачать за 21 секунду. Технологические возможности 5G открывают новые возможности для развития новых сервисов в самых разных сферах», – сказал Анатолий Ильяич, вице-президент по развитию сетей радио и транспорта компании Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия.

Пресс-релиз

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