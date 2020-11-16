5G: Qualcomm и Ericsson протестировали ноут Compal со встроенным 5G-модемом в Москве

MForum.ru
16.11.2020,
Ноутбук Compal собран на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 8cx 5G и Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System.
Тестирование проходило в 5G-лаборатории, созданной ДИТ Москвы на территории ВДНХ на базе решения Ericsson: облачной опорной сети Cloud Core и базовых станций Ericsson AIR 1281 и AIR 5331 в которых многолучевая активная антенна совмещена с радиопередатчиком. Эти базовые станции могут работать в миллиметровом диапазоне 27,5-29,5 ГГц или 37-40 ГГц с полосой до 800 МГц.
Ericsson AIR 5331
Во время тестов были достигнуты скорости более 1.8 Гбит/c, что демонстрирует высокий потенциал сетей 5G миллиметрового диапазона.
«5G технологии и мобильные компьютеры на базе Snapdragon – идеальное сочетание, и эта демонстрация стала важным шагом для развития 5G ПК в Европе. Использованное устройство Compal создано на базе 5G вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 8cx, которая предлагает высочайшую производительность и эффективность для премиальных ультратонких ноутбуков с постоянным подключением к сети. Комбинация таких устройств с возможностями сетей 5G миллиметрового диапазона позволяет нам демонстрировать новые сценарии использования для бизнес-рынка и частных пользователей. Сети 5G в миллиметровом диапазоне обеспечивают невероятную пропускную способность и создадут новые возможности для операторов, предприятий и потребителей», – отметил Роберто Ди Рьетро, вице-президент по развитию бизнеса, Qualcomm Europe.
«Оборудование Ericsson Radio System для развертывания сетей в миллиметровом диапазоне обеспечивает высокую емкость до 4 Гбит/c в секторе и минимальный отклик сети - не более 10 миллисекунд. Подключившись к такой сети, 160 абонентов могут одновременно смотреть различные видеоролики в формате 4К, а фильм объемом в 10 Гбайт можно скачать за 21 секунду. Технологические возможности 5G открывают новые возможности для развития новых сервисов в самых разных сферах», – сказал Анатолий Ильяич, вице-президент по развитию сетей радио и транспорта компании Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия.
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: Qualcomm Ericsson пятое поколение 5G Compal AIR 5331 AIR 1281 Qualcomm Snapdragon 8cx 5G Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
16.11. [Новости компаний] Геополитика и телеком: Дракон усмирен. На время / MForum.ru
11.11. [Новости компаний] 5G: Ericsson развернул сеть 5G SA в Центре 5G инноваций в Москве / MForum.ru
29.10. [Новости компаний] Конспекты: Анатолий Ильяич, Ericsson, Апдейт информации по рынку 5G / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] 5G: Ericsson показал скорость 5.06 Гбит/c в сети 5G миллиметрового диапазона / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos Sense 4 Plus доступен на Тайване / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 смарт-браслет большим дисплеем и датчиком уровня кислорода / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Это интересно: Oppo предложила оригинальное решение для ночной зарядки / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 5 5G замечен в TENAA / MForum.ru
10.11. [Новинки] Это интересно: Появятся смартфоны с 8 камерами 4 вспышками / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Nokia 8000 4G замечен на рендере / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Stylus 2021 стал героем утечки / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 9 Pro 5G получит 108 Мп камеру / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 5G – недорогой 5G-смартфон на базе чипсета Dimensity 720G / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Huawei nova 8 SE - 5G-смартфон с 64 Мп камерой и зарядкой 66 Вт / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W21 5G – более премиальный Galaxy Z Fold 2 для Китая / MForum.ru
05.11. [Новинки] Слухи: Готовится римейк Nokia Nokia и Nokia 8800 / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S7e 5G представлен официально / MForum.ru