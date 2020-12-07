Услуги: Билайн Бизнес поможет компаниям найти оптимальные позиции

07.12.2020, MForum.ru

Решение "Билайн.Геоаналитика" добралось до этапа его коммерческой готовности. Но это уже не новинка, в компании ВымпелКом его используют для того, чтобы выбирать оптимальные точки размещения салонов связи. А теперь доступ к сервису смогут получить все желающие, готовые за это заплатить.

Сервис адресован всем, кому требуется найти подходящую локацию для открытия новой точки продаж. Это не только частный бизнес, но и госинституты, им это поможет развивать социальную и туристическую инфраструктуры.

Сервис охватывает 38 крупных городов России, но по запросам могут добавляться и другие населенные пункты.

Идея использования данных геоаналитики безусловно не новая, сейчас решения по выбору позиции для размещения новой торговой или сервисной точки, а также остановок общественного транспорта зачастую принимаются с учетом данных, которые можно приобретать у операторов сотовой связи. Услуга "Билайн.Геоаналитика", это переход на новый уровень работы с геоданными - они визуализуются и агрегируются на одной карте.

Компании уже могут работать с готовыми решениями, которые дают информацию о соц-демо портрете населения, местах работы и проживания целевой аудитории, о "точках интереса", будь то магазины, достопримечательности, остановки общественного транспорта и так далее. Сегментация людей на группы проводится искусственным интеллектом, данные для которого получены из открытых источников, от партнеров и из сети Билайн. Модель постоянно обновляется на основе вновь собранных данных. Сервисы, создаваемые на базе данных "Билайн.Геоаналитика", верифицировались с использованием открытых данных Росстата, а также тестов с использованием номеров сотрудников компании.

Что дает наглядность? Управляющий состав может оптимизировать бизнес-процессы на основе наблюдений за динамикой данных, это позволяет минимизировать издержки или увеличить прибыль.

В Билайн планируют добавить решения для анализа туристических потоков, это поможет местным властям получать больше данных о приезжающих туристах, соответственно планировать городскую инфраструктуру. Предприниматели благодаря этому смогут оперативно оценивать потенциальные локации для бизнеса.

Доступ к сервису возможен как по подписке, так и с возможностью выбрать срезы данных за конкретный промежуток времени в прошлом. Предлагаемые варианты подписки - на 1, 3, 6 и 12 месяцев. Предусмотрена и возможность бесплатного знакомства с базовыми функциональностями сервиса - 14 дней с даты подключения.

Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных ПАО «ВымпелКом»:

«Билайн Бизнес уже давно развивает решения в сфере геоаналитики: в первую очередь, мы акцентируем внимание на изучении клиентских потребностей и проблем, а также постоянно создаем новые метрики для оценки территориального потенциала и регулярно дополняем наши базы данных. Мы рады предоставить бизнесу и государственным институтам возможности нашей геоаналитики в рамках единого портала, в котором собраны лучшие практики компании».

Более подробно с продуктом можно ознакомиться на сайте www.geo-interface.com

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