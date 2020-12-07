Услуги: Билайн Бизнес поможет компаниям найти оптимальные позиции

MForum.ru
07.12.2020,
Решение "Билайн.Геоаналитика" добралось до этапа его коммерческой готовности. Но это уже не новинка, в компании ВымпелКом его используют для того, чтобы выбирать оптимальные точки размещения салонов связи. А теперь доступ к сервису смогут получить все желающие, готовые за это заплатить.
Сервис адресован всем, кому требуется найти подходящую локацию для открытия новой точки продаж. Это не только частный бизнес, но и госинституты, им это поможет развивать социальную и туристическую инфраструктуры.
Сервис охватывает 38 крупных городов России, но по запросам могут добавляться и другие населенные пункты.
Идея использования данных геоаналитики безусловно не новая, сейчас решения по выбору позиции для размещения новой торговой или сервисной точки, а также остановок общественного транспорта зачастую принимаются с учетом данных, которые можно приобретать у операторов сотовой связи. Услуга "Билайн.Геоаналитика", это переход на новый уровень работы с геоданными - они визуализуются и агрегируются на одной карте.
Компании уже могут работать с готовыми решениями, которые дают информацию о соц-демо портрете населения, местах работы и проживания целевой аудитории, о "точках интереса", будь то магазины, достопримечательности, остановки общественного транспорта и так далее. Сегментация людей на группы проводится искусственным интеллектом, данные для которого получены из открытых источников, от партнеров и из сети Билайн. Модель постоянно обновляется на основе вновь собранных данных. Сервисы, создаваемые на базе данных "Билайн.Геоаналитика", верифицировались с использованием открытых данных Росстата, а также тестов с использованием номеров сотрудников компании.
Что дает наглядность? Управляющий состав может оптимизировать бизнес-процессы на основе наблюдений за динамикой данных, это позволяет минимизировать издержки или увеличить прибыль.
В Билайн планируют добавить решения для анализа туристических потоков, это поможет местным властям получать больше данных о приезжающих туристах, соответственно планировать городскую инфраструктуру. Предприниматели благодаря этому смогут оперативно оценивать потенциальные локации для бизнеса.
Доступ к сервису возможен как по подписке, так и с возможностью выбрать срезы данных за конкретный промежуток времени в прошлом. Предлагаемые варианты подписки - на 1, 3, 6 и 12 месяцев. Предусмотрена и возможность бесплатного знакомства с базовыми функциональностями сервиса - 14 дней с даты подключения.
Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных ПАО «ВымпелКом»:
«Билайн Бизнес уже давно развивает решения в сфере геоаналитики: в первую очередь, мы акцентируем внимание на изучении клиентских потребностей и проблем, а также постоянно создаем новые метрики для оценки территориального потенциала и регулярно дополняем наши базы данных. Мы рады предоставить бизнесу и государственным институтам возможности нашей геоаналитики в рамках единого портала, в котором собраны лучшие практики компании».
Более подробно с продуктом можно ознакомиться на сайте www.geo-interface.com
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: Билайн.Бизнес Билайн ВымпелКом геоданные геоаналитика услуги
Публикации по теме:
07.02. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: ВымпелКом и AI / MForum.ru
27.11. [Новости компаний] Телеком: Конспекты: Арташес Сивков, Вымпелком, об итогах и планах подразделения “Билайн Бизнес” / MForum.ru
23.12. [Новости компаний] Конспекты: Сергей Марин, Билайн. "Персональный менеджер и другие воплощения Big Data в Билайн" / MForum.ru
07.01. [Новости компаний] Словарные статьи, начинающиеся на букву Г (кир.) / MForum.ru
07.12. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 8i представлен официально / MForum.ru
07.12. [Новинки] Слухи: Nokia TA-1335 замечен в TENAA / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F62 получит Exynos 9825 и Android 11 / MForum.ru
04.12. [Новинки] Слухи: Vivo Y52s 5G – 5G смартфон на чипе Dimensity 720 / MForum.ru
03.12. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 20 5G Extreme Edition представлен официально / MForum.ru
03.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A02 и Galaxy A12 готовятся к релизу по всему миру / MForum.ru
02.12. [Новинки] Анонсы: Amazfit представила новые смарт-часы - Pop Pro и GTS 2 mini / MForum.ru
02.12. [Технологии] Компоненты: Snapdragon 888 представлен официально / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A32 5G замечен на рендерах / MForum.ru
01.12. [Новинки] Слухи: Lenovo 9 декабря представит смартфоны серии Lemon K12 / MForum.ru
27.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y1s представлен официально / MForum.ru
26.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о спецификациях раскладного смартфона Galaxy Z Flip 3 / MForum.ru
26.11. [Новинки] Слухи: Oppo A53 5G получит Dimensity 720 и ценник $245 / MForum.ru
25.11. [Новинки] Анонсы: Poco M3 представлен официально / MForum.ru
24.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy A12 / MForum.ru
23.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro появились в России / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V2020 Smart доступен в России / MForum.ru
19.11. [Новинки] Это интересно: Сервисы Google могут вернуться в смартфоны Honor / MForum.ru
19.11. [Новинки] Слухи: Moto G Play (2021) замечен в Geekbench / MForum.ru