Это интересно: Смартфонов LG больше не будет

06.04.2021, MForum.ru

Слухи об уходе компании LG Electronics с мобильного рынка ходили последние месяцы. Тем более что доля компании уже давно находилась в околонулевых значениях, а ее ассортимент был представлен либо очень инновационными устройствами опередившими время, либо скромными бюджетными моделями.

Согласно официальному пресс-релизу, компания приняла решение покинуть чрезвычайно конкурентный мобильный рынок, а высвободившиеся ресурсы будут перенаправлены в сферу электромобилей, робототехники, ИИ, устройств для умного дома, а также других перспективных направлений. Дата окончательного закрытия мобильного подразделения – 31 июля текущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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