Это интересно: Смартфонов LG больше не будет

MForum.ru
06.04.2021,
Слухи об уходе компании LG Electronics с мобильного рынка ходили последние месяцы. Тем более что доля компании уже давно находилась в околонулевых значениях, а ее ассортимент был представлен либо очень инновационными устройствами опередившими время, либо скромными бюджетными моделями.
Согласно официальному пресс-релизу, компания приняла решение покинуть чрезвычайно конкурентный мобильный рынок, а высвободившиеся ресурсы будут перенаправлены в сферу электромобилей, робототехники, ИИ, устройств для умного дома, а также других перспективных направлений. Дата окончательного закрытия мобильного подразделения – 31 июля текущего года.
© Антон Печеровый,
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