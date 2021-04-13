Развитие сетей: Билайн обеспечил домашним интернетом жителей Кудрово, Шушар и Мурино (Санкт-Петербург)

13.04.2021, MForum.ru

ВымпелКом сообщает, что развернул сеть ШПД в интернет в быстрорастущих городах Ленобласти и в новом районе Санкт-Петербурга - в Кудрово, Шушарах и в Мурино. Доступ к интернету и интерактивному ТВ обеспечен более, чем для 50 тысяч домохозяйств, расположенных в 170 новых домах.

Также Билайн в 2020 году провел масштабную модернизацию сети ШПД в Санкт-Петербурге. В частности, было обновлено устаревшее оборудование во всех районах присутствия, расширена емкость существующих каналов связи, что стабилизировало качество сервиса. На ряде тарифных планов скорости пользования домашним интернетом выросли до 300 Мбит/с.

Услуги домашнего интернета и ТВ Вымпелком на сегодня предоставляет более, чем в 9 тысячах жилых домов Санкт-Петербурга. В 86% подключенных домов доступны скорости до 300 Мбит/c.

Дмитрий Глотов директор региона Запад компании «ВымпелКом» отметил: «Билайн растет вместе с Петербургом. В новых районах города и области мы строим мобильную сеть и сеть проводного доступа в интернет, предлагая нашим клиентам подключать все услуги в одном тарифе. Сегодня уже 60% клиентов домашнего интернета Билайн в Петербурге используют тарифы, объединяющие мобильную связь и услуги проводного доступа в интернет, это удобно и выгодно».

Тарифы со скоростями до 300 Мбит/c Вымпелком продает в комплекте с роутером за 700 руб/мес (Интернет 300 Мбит), в комплекте с роутером и ТВ-приставкой (Интернет 300 Мбит с ТВ) - за 850 руб/мес. Скорость до 300 Мбит/c доступна также клиентам конвергентных тарифов, объединяющих мобильную связь и домашний интернет (На Максимум).

Подробнее об актуальных тарифах и где подключиться - на сайте компании.

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей Томская область рефарминг