Отечественное производство: "Радиозавод им. А.С.Попова" строит планы захвата российского рынка антенно-мачтовых устройств

MForum.ru
18.08.2021,
Омское производственное объединение "Радиозавод им. А.С. Попова" получит финансирование, необходимое для модернизации участка, где производятся антенно-мачтовые устройства. Как ожидают производственники, это позволит им увеличить объемы производства, в том числе за счет повышения производительности труда, а также за счет расширения линейки устройств. В итоге Радиозавод намерен занять "значительную часть российского рынка и составить конкуренцию иностранным производителям".
В частности, Омский Радиозавод планирует освоить выпуск четырех новых типов антенно-мачтовых устройств, "превосходящих по высоте и грузоподъемности существующие сегодня аналоги". На такие устройства ожидается спрос, в том числе, от операторов сотовой связи.
Откуда деньги?
Производство будет обновлено в рамках проекта "Конверсия" Фонда развития промышленности. ФРП предоставляет предприятиям так называемое "заемное софинансирование".
Омский радиозавод, Новиком, Минэкономразвития и корпорация ВЭБ.РФ заключили соглашение на предоставление субсидии из федерального бюджета.
На предприятии реализуется комплексный проект "Разработка и организация серийного производства линейки отечественных станций различного целевого назначения для построения перспективной телекоммуникационной инфраструктуры".
Сотрудничество Новикомбанка и ОмПО «Радиозавод. им. А.С. Попова» не ограничивается программами господдержки. Так, банк предоставляет предприятию денежные средства для рефинансирования ранее заключенного кредитного договора на более выгодных условиях.
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теги: антенно-мачтовые сооружения конструкции Омский радиозавод телеком
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