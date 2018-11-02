Микроэлектроника: В Ангстрем-Т задумались о создании консорциума дизайн-центров микроэлектроники

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Микроэлектроника: В Ангстрем-Т задумались о создании консорциума дизайн-центров микроэлектроники

02.11.2018, MForum.ru

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В Ангстрем-Т, Зеленоград, прошла встреча в которой участвовали представители ОЭЗ Технолополис Москва, НИУ МИЭТ, РВК и руководство Ангстрем-Т.

В Ангстрем-Т задумались о создании консорциума дизайн-центров микроэлектроники

Встреча в Ангстрем-Т, фото пресс-службы компании

Обсуждалась актуальная для любого российского производителя тема. Сейчас в большинстве случаев, когда один из немалого количества российских дизайн-центров, разрабатывает какое-то новое полупроводниковое изделие, то заказ на производство даже тестовых партий, отправляется за рубеж, например, в X-FAB или в TSMC. Даже при том, что какие-то из изделий смогли бы произвести и российские заводы.

Причины известны, их много. Российские предприятия не обладают современными технологиями, если говорить о процессах с высокой плотностью элементов. Это проблема почти нерешаемая. Хуже другое. Даже в том случае, когда технология не является препятствием, быстрее и проще получается договориться от размещении заказа за рубежом, даже несмотря на сложности логистики, связанные с пересечением границы. Далеко не всегда цены российских производителей ниже, чем у зарубежных, особенно это касается малых партий. И, конечно, некоторые дизайн-центры недостаточно осведомлены о возможностях того или иного российского производства. Сказываются годы неумеренной секретности, связанные с работой на военку. Этим список объективных причин сложившегося положения вещей не исчерпывается.

Можно ли изменить ситуацию?

Участники совещания в Ангстрем-Т считают это возможным. В частности, обсуждались возможности создания консорциума дизайн-центров и депозитария IP-блоков, который бы работал на коммерческих и на некоммерческих основах. Конечно же не обошлось без упоминания модной нынче программы "Цифровая экономика Российской Федерации", куда же без этого...

Декларируемая цель создания консорциума дизайн-центров с доступным для них депозитарием - представить разработчикам отечественную альтернативу. Вот только готовы ли российские производства предоставить конкурентные предложения: по-срокам изготовления, качеству производства, ценам, а также по культуре работы с отечественными заказчиками?

На встрече обсуждалась и другая проблема - кадровая. Это еще одна "головная боль" отрасли. Сегодня специалисты, заканчивающие то или иное российское учебное заведение по специальности "микроэлектроника", не слишком готовы к реальной работе на отечественных предприятиях. Особенно не хватает коммерчески-ориентированных специалистов. Участники обсудили возможность взять за основу модель западных программ подготовки коммерческих специалистов в области микроэлектроники и внедрить их в профильном НИУ МИЭТ. Мысль здравая, но можно ли исправить ситуацию малыми мерами, когда в стране в целом создан весьма неблагоприятный для бизнеса климат? ++

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теги: микроэлектроника отечественное производство дизайн-центры развитие отрасли самоорганизация АнгстремТ

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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