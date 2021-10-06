Анонсы: Sony объявила о старте российских продаж Xperia 1 III

06.10.2021, MForum.ru

Компания Sony вывела на российский рынок смартфон Xperia 1 III, который был представлен еще в конце апреля. Ключевые фишки новинки – 4К HDR дисплей (OLED, 3840 x 1644 точек) и чипсет Snapdragon 888 дополненный 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной флэш-памяти, а также мощная фоточасть с сенсорами Exmor RS.

В тыловой камере Sony Xperia 1 III используются 3 сенсора разрешением 12 Мп, основной 1/1,7-дюймовым сенсор с аппретурой объектива F/1,7. В части видео поддерживается запись 4K@120fps. Кроме того отметим выделенный ToF-сенсор для задач дополненной реальности. Разрешение фронтальной камеры Sony Xperia 1 III – 8 Мп, емкость АКБ – 4500 мАч с быстрой зарядкой USB Power Delivery (USB PD). Купить новинку можно за 99 990 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации store.sony.ru

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