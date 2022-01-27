Развитие сетей: Компания билайн обещает непрерывное покрытие на Большой кольцевой линии в метро Москвы

27.01.2022, MForum.ru

По данным компании Вымпелком, обеспечен непрерывный мобильный доступ к интернету на Большой кольцевой линии московского метро, как на станциях, так и в перегонах, включая станции и перегоны, открытые в начале декабря 2021 года.

Оператор ссылается на данные драйв-теста Telecom Daily, согласно которым средние скорости в сети Вымпелком в московской подземке обеспечены на уровне 113 Мбит/c, что вдвое выше, чем до проведенной в 2021 году модернизации сети. Средняя скорость в перегонах - около 60 Мбит/c, прирост скорости составил 60%. По данным исследования DMTEL, это лучшие показатели для московского метро.

По данным оператора, по итогам 2021 года, суммарный трафик абонентов в метро вырос в 7 раз по-сравнению с показателями годом ранее.

В целом, компания в 2021 году построила в Московском регионе более 6500 базовых станций, что по данным исследования DMTEL, обеспечило оператору первое место в рейтинге оценок качества связи в Москве.

пресс-релиз компании Вымпелком

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