Развитие сетей: Компания билайн обещает непрерывное покрытие на Большой кольцевой линии в метро Москвы

MForum.ru
27.01.2022,
По данным компании Вымпелком, обеспечен непрерывный мобильный доступ к интернету на Большой кольцевой линии московского метро, как на станциях, так и в перегонах, включая станции и перегоны, открытые в начале декабря 2021 года.
Оператор ссылается на данные драйв-теста Telecom Daily, согласно которым средние скорости в сети Вымпелком в московской подземке обеспечены на уровне 113 Мбит/c, что вдвое выше, чем до проведенной в 2021 году модернизации сети. Средняя скорость в перегонах - около 60 Мбит/c, прирост скорости составил 60%. По данным исследования DMTEL, это лучшие показатели для московского метро.
По данным оператора, по итогам 2021 года, суммарный трафик абонентов в метро вырос в 7 раз по-сравнению с показателями годом ранее.
В целом, компания в 2021 году построила в Московском регионе более 6500 базовых станций, что по данным исследования DMTEL, обеспечило оператору первое место в рейтинге оценок качества связи в Москве.
пресс-релиз компании Вымпелком
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теги: скорости в сети доступные скорости билайн Вымпелком развитие сетей связь в метро Московский регион
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