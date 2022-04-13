VoWiFi: Вымпелком включил поддержку VoWiFi на смартфонах iPhone в Московском регионе

MForum.ru

VoWiFi: Вымпелком включил поддержку VoWiFi на смартфонах iPhone в Московском регионе

13.04.2022, MForum.ru

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Компания билайн сообщает о запуске в Москве и области поддержки технологии VoWiFi (звонки через Wi-Fi) для владельцев смартфонов iPhone, которые поддерживают эту технологию. До сих пор, с мая 2021 года такие звонки были доступны для пользователей смартфонов Samsung, которые поддерживают эту технологию. Услуга востребованная, особенно там, где покрытие сотовой сети далеко от идеального или отсутствует, но есть Wi-Fi. Такие условия характерны, например, для подвальных помещений, подземных парковок, высоких этажей.

 

 

Для подключения следует предпринять некоторые несложные действия. Во-первых, убедиться, что версия установленного ПО не ниже 15.2. Если так, то остается зайти в Настройки -> Сотовая связь -> Вызовы по Wi-Fi.

Никакой дополнительной оплаты за пользование VoWiFi не предусмотрено, вызовы через Wi-Fi тарифицируются как обычные исходящие из пакета включенных в тариф минут.

Находящийся в зоне покрытия Wi-Fi и сотовой сети аппарат самостоятельно выбирает технологию, которая должна дать оптимальный клиентский опыт при получении вызова или при инициации звонка кому-либо. Если вы звоните по VoWiFi, и качество вызова хорошее, разумная тактика - оставаться на месте до завершения разговора.

Подробнее об услуге VoWiFi, можно узнать здесь: moskva.beeline.ru

пресс-релиз Билайн

посмотреть - в каких регионах можно пользоваться VoWiFi можно здесь - список не полный

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теги: VoWiFi билайн Вымпелком Москва Московская область Московский регион

© Алексей Бойко, MForum.ru

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