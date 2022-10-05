Анонсы: Oppo A77s на Snapdragon 680 представлен официально

05.10.2022, MForum.ru

На Таиланде официально представлен смартфон Oppo A77s, ставший версией Oppo A77, ранее замеченного на ряде азиатских рынков. Главное отличие от базовой модели – замена Helio G35 на Snapdragon 680, а также большие объемы памяти.

OPPO A77s оснащен 6,56-дюймовым IPS-дисплеем разрешением HD+ (720 x 1612 точек, плотность пикселей 269 ppi). Поддерживается частота обновления 90 Гц и яркость до 600 нит. Дисплей с каплевидным вырезом под 8 Мп фронтальную камеру занимает 89,8% площади передней панели и защищен стеклом Panda.

Тыловая камера состоит из 50-мегапиксельной основной камеры, 2-мегапиксельного монообъектива и светодиодной вспышки. Фронтальная и задняя камеры поддерживают запись видео 1080p со скоростью до 30 кадров в секунду.

В части «железа» новинки отметим, что Snapdragon 680 дополнен 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, а за автономность отвечает АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой SuperVOOC мощностью 33 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. В программной составляющей речь идет об ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1.

OPPO A77s прибыл в Таиланд по цене 8 999 батов (~ 106 долларов США). Купить новинку можно в двух цветах: черном Starry Black и оранжевом Sunset Orange.