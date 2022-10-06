Развитие сетей: МТС обеспечила связью ТРЦ «Изумрудный город» в Томске

06.10.2022, MForum.ru

МТС продолжает развивать сеть LTE в Томске. Сегодня компания сообщает о завершении строительства indoor-покрытия в помещениях крупнейшего торгово-развлекательного центра в центре Томска - "Изумрудном городе". По заявлению оператора обеспечиваются скорости до 100 Мбит/c.

Постройка покрытия в таких помещениях, как ТРЦ - непростая задача для любого оператора. В случае с "Изумрудным городом", который типичен для большинства ТРЦ, есть проблемы для создания качественного покрытия - это множество железобетонных элементов, экранирующих радиосигналы, мощные межэтажные перекрытия, стекла с высоким коэффициентом поглощения радиоволн и так далее. В таких помещениях МТС применяет специальное решение с распределенными антенными, что позволяет даже в этих сложных условиях обеспечить доступность интернета практически во всех помещениях.

«Осенью торговые центры традиционно ожидает наплыв посетителей: кто приходит за обновками, кто-то забегает перекусить, а кто-то – просто погреться. И всем нужен быстрый интернет. Зная об этом, мы реализовали качественное indoor-покрытие, чтобы наши абоненты могли беспрепятственно совершать онлайн-звонки через мессенджеры на территории всего здания фэшн-галереи, искать информацию и отзывы о понравившихся товарах в сети, расплачиваться за покупки с помощью смартфона или смарт-часов», – прокомментировал технический директор МТС в Томской области Вадим Санфиров.

пресс-релиз МТС

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