Развитие сетей: МегаФон продолжает наращивать покрытие LTE в Хабаровском крае

MForum.ru
06.10.2022,
МегаФон продолжает наращивать покрытие 4G/LTE в селах Хабаровского края. Впервые быстрым интернетом могут пользоваться жители Булавы и Вострецово.
Село Вострецово Охотского района расположено на северо-западном побережье Охотского моря, сейчас в селе живет более 400 человек. Булава - село в Ульчском районе, на правом берегу реки Амур, население - более 1.5 тысяч человек. В этих населенных пунктах включена поддержка VoLTE.
«До конца года мобильный интернет стандарта LTE появится в 14 населенных пунктах края благодаря губернаторскому проекту «Цифровое равенство». Среди них и те, где есть пока только голосовая связь, – отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев. – Качественная связь и доступные онлайн-сервисы для жителей – приоритет краевого правительства».
«Учитывая значительную удаленность от крупных городов и сложную логистику мобильный интернет для жителей таких сел зачастую становится единственным способом для дистанционного решения бытовых и социальных вопросов: приобретения товаров, получения образования, обращения в госорганы и досуга. Уже несколько лет, при тесном взаимодействии с региональным министерством, мы закрываем «белые пятна» на карте края, обеспечивая жителей труднодоступных районов телеком-инфраструктурой и надежной связью», – комментирует директор Хабаровского отделения МегаФона Дмитрий Оловянников.
С начала 2022 года МегаФон впервые обеспечил связью более 15 удаленных и малочисленных населенных пунктов Хабаровского края в которых проживает около 9 тысяч человек. До прихода МегаФона в этих населенных пунктах не было покрытия ни одного из сотовых операторов. Часть телеком объектов построена операторам в рамках совместного проекта с правительством Хабаровского края.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком МегаФон развитие сетей Хабаровский край
Публикации по теме:
29.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон модернизировал сеть в Хабаровском крае / MForum.ru
26.11. [Новости компаний] Цифры: В МТС подсчитали - каждый третий платеж в России совершается со смартфона / MForum.ru
09.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн увеличил покрытие 4G на территории Хабаровска и края / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
23.03. [Новости компаний] Маркетинг: Кто и где в VoLTE в России / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero Ultra с 200 Мп камерой и зарядкой 180 Вт представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 10 SE со 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Simple Phone – смартфон за 400 евро без сервисов Google / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A77s на Snapdragon 680 представлен официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы OnePlus Nord Watch представлены официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 12T и 12Т Pro – развитие флагманской линейки / MForum.ru
05.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad с четырьмя динамиками представлен официально / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ представят 7 октября / MForum.ru
04.10. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V40s с 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем и чипсетом Unisoc T618 / MForum.ru
04.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A54 получит 50 Мп основную камеру / MForum.ru
03.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 11R представлен в Китае / MForum.ru
30.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 20 и Note 12 2023 представлены официально / MForum.ru
29.09. [Новинки] Анонсы: Honor X6 – бюджетный смартфон для ЮАР / MForum.ru
28.09. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G72 замечен на рендерах / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Civi 2 со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 30S – недорогой смартфон с подъэкранной камерой / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova Neo 5G представлен официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Gigaset GX6 – защищённый смартфон «Сделано в Германии» / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y16 - Helio P35 SoC и АКБ 5000 мАч за 12499 рупий / MForum.ru