Развитие сетей: МегаФон продолжает наращивать покрытие LTE в Хабаровском крае

06.10.2022, MForum.ru

МегаФон продолжает наращивать покрытие 4G/LTE в селах Хабаровского края. Впервые быстрым интернетом могут пользоваться жители Булавы и Вострецово.

Село Вострецово Охотского района расположено на северо-западном побережье Охотского моря, сейчас в селе живет более 400 человек. Булава - село в Ульчском районе, на правом берегу реки Амур, население - более 1.5 тысяч человек. В этих населенных пунктах включена поддержка VoLTE.

«До конца года мобильный интернет стандарта LTE появится в 14 населенных пунктах края благодаря губернаторскому проекту «Цифровое равенство». Среди них и те, где есть пока только голосовая связь, – отметил министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев. – Качественная связь и доступные онлайн-сервисы для жителей – приоритет краевого правительства».

«Учитывая значительную удаленность от крупных городов и сложную логистику мобильный интернет для жителей таких сел зачастую становится единственным способом для дистанционного решения бытовых и социальных вопросов: приобретения товаров, получения образования, обращения в госорганы и досуга. Уже несколько лет, при тесном взаимодействии с региональным министерством, мы закрываем «белые пятна» на карте края, обеспечивая жителей труднодоступных районов телеком-инфраструктурой и надежной связью», – комментирует директор Хабаровского отделения МегаФона Дмитрий Оловянников.

С начала 2022 года МегаФон впервые обеспечил связью более 15 удаленных и малочисленных населенных пунктов Хабаровского края в которых проживает около 9 тысяч человек. До прихода МегаФона в этих населенных пунктах не было покрытия ни одного из сотовых операторов. Часть телеком объектов построена операторам в рамках совместного проекта с правительством Хабаровского края.

пресс-релиз МегаФон

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK

теги: телеком МегаФон развитие сетей Хабаровский край