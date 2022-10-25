Развитие сетей: МТС Travel предлагает модуль бронирования для туриндустрии Алтайского края

25.10.2022, MForum.ru

Модуль, разработанный МТС Travel, предназначен для использования на туристических порталах.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечивает компания "Броневик", подразделение МТС Travel. Модуль позволяет выбирать даты заселение, место проживание, количество гостей и другие нюансы размещения. Также с его помощью можно оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта схожей тематики, а также на страницах гостиниц. Для приема заказа не потребуется переход на сторонние сайты.

В базе МТС Travel - более 50 тысяч отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и так далее. В Алтайском крае можно выбирать для бронирования более 100 отелей, апартаментов и санаториев. Компания "Броневик" работает с отелями напрямую, без посредников.

Работу модуля можно посмотреть на туристическом портале "Ярославия".

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теги: МТС Travel Алтайский край