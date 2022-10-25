Развитие сетей: МТС Travel предлагает модуль бронирования для туриндустрии Алтайского края

MForum.ru
25.10.2022,
Модуль, разработанный МТС Travel, предназначен для использования на туристических порталах.
Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечивает компания "Броневик", подразделение МТС Travel. Модуль позволяет выбирать даты заселение, место проживание, количество гостей и другие нюансы размещения. Также с его помощью можно оплатить проживание прямо на сайте туристического портала или любого сайта схожей тематики, а также на страницах гостиниц. Для приема заказа не потребуется переход на сторонние сайты.
В базе МТС Travel - более 50 тысяч отелей, гостиниц, апартаментов, баз отдыха, санаториев и так далее. В Алтайском крае можно выбирать для бронирования более 100 отелей, апартаментов и санаториев. Компания "Броневик" работает с отелями напрямую, без посредников.
Работу модуля можно посмотреть на туристическом портале "Ярославия".
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: МТС Travel Алтайский край
Публикации по теме:
21.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ускорил LTE в Барнауле и окрестностях / MForum.ru
15.03. [Новости компаний] Тарифы: ГПБ Мобайл подрихтовал тарифную линейку / MForum.ru
04.02. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС обеспечила связью ТРЦ в Барнауле / MForum.ru
27.12. [Новости компаний] Услуги: МТС сообщает о запуске в Алтайском крае виртуального SMS-гида / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] Фиксированный доступ: МТС ускорила домашний интернет в Барнауле / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 40 S на чипсете Unisoc T618 представлен в Мексике / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO Neo 7 на чипсете MediaTek Dimensity 9000+ / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Android 13 Go – теперь от 2 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad Pro 11 и 12.9 (2022) на чипсете Apple М2 представлены официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: iPad 10 представлен официально / MForum.ru
18.10. [Новинки] Анонсы: Cube iPlay 50 – планшет за $80 с тремя ОС / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Realme 10 Pro+ получит AMOLED-дисплей и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 представят в декабре / MForum.ru
17.10. [Новинки] Анонсы: Conquest S23 – 5G-смартфон не для всех / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: Honor X40 GT – игровой смартфон на Snapdragon 888 / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 20 с 6,82-дюймовым 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Redmi A1+ будет анонсирован в Индии 14 октября / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Pro – очень дешевый 4G-смартфон из Индии / MForum.ru
12.10. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G72 с Helio G99 и 108 Мп камерой добрался до Европы / MForum.ru
11.10. [Технологии] Компоненты: MediaTek Dimensity 1080 5G представлена официально / MForum.ru
11.10. [Новинки] Анонсы: Tecno Pova 4 и Pova 4 Pro с АКБ 6000 мАч представлены официально / MForum.ru