Видеонаблюдение: МТС поставит 3100 видеокамер на подъезды домов в Балашихе

MForum.ru
18.01.2023,
Москва и область оснащаются видеокамерами с какой-то невероятной скоростью. В области еще на октябрь 2022 года было подключено к системе "Безопасный регион" более 100 тысяч камер, в Москве их число на октябрь 2022 года составляло 213 тысяч. Камеры размещают на подъездах, в парках, дворах, на перекрестках, пешеходных переходах, возле торговых центров, на детских садах, поликлиниках, спортивных объектах и в общественном транспорте.
В этом процессе активно участвуют в том числе и операторы связи, благо они в ряде случаев строят соответствующую инфраструктуру в зданиях.
МТС начала устанавливать камеры подъездного видеонаблюдения в городском округе Балашиха. К системе видеонаблюдения планируется подключить большинство высотных многоквартирных домов.
Программа охватывает почти тысячу домов различной высотности (от 5 этажей), на подъездах которых к марту МТС установит 3100 видеокамер. Данные с камер будут поступать в Центр хранения и обработки данных Московской области. Здесь видеозаписи будут храниться 30 суток.
«Видеонаблюдение – эффективный способ обеспечить безопасность в различных ситуациях, особенно на дорогах, в городских парках, дворах, торговых центрах, местах массового скопления людей. У нас больший опыт в проектах по созданию систем видеонаблюдения в Москве, столичной области и других регионах России, и мы рады участвовать в обеспечении безопасности теперь и в самом крупном подмосковном городе», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.
Для МТС это уже пятый проект по установке системы подъездного видеонаблюдения в Московском регионе. Первые установки в Москве начались еще 10 лет назад, позднее камеры были установлены в Электростали, Реутове и Жуковском. Камеры подключаются к собственной ВОЛС GPON оператора, ее протяженность приближается к 48 тысячам км, она доступна в 36 городах столичного региона.
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теги: МТС видеонаблюдение Московский регион
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