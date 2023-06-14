Развитие сетей: МТС о развитии сети в Амурской области - Шимановск

14.06.2023, MForum.ru

МТС сообщает о проведенной модернизации сети 4G/LTE в городе Шимановске, где находится крупная железнодорожная станция Транссибирской магистрали. По данным оператора, обеспечен рост скорости в 1.5 раза.

За счет чего получено увеличение скоростей из сообщения компании не ясно, можно предположить с высокой долей уверенности, что речь идет, прежде всего, о рефарминге частот, их перераспределении в пользу LTE.

Сеть LTE МТС работает на всей территории города Шимановска. Ранее МТС в Амурской области улучшила покрытие на станциях Сковородино и Талдан Транссибирской железной дороги.

пресс-релиз, .pdf

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теги: развитие сетей Амурская область МТС

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