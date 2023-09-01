Анонсы: Представлен концпет-смартфон Phantom Ultimate

MForum.ru
01.09.2023,
Компания Tecno представила новейший продукт своих научно-исследовательских лабораторий — концепцию раскладного смартфона Phantom Ultimate.
Он раздвигается вбок, увеличивая дисплей с 6,55 дюйма до 7,11 дюйма за 1,2–1,3 секунды. Это второе концептуальное устройство от Tecno очень похоже на Vision V, только без складной части.
Phantom Ultimate оснащен системой с одним приводом, которая расширяет устройство одним нажатием кнопки, расположенной в верхней правой части телефона. В сложенном виде это обычный 6,55-дюймовый смартфон с дополнительным экраном, расположенным сзади и выполняющим функцию Always-On Display.
По техническим характеристикам панель представляет собой 7,11-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей разрешением 2296 x 1596 пикселей и плотностью 388 пикселей на дюйм. Он обеспечивает 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, хотя такие цифры трудно проверить на концептуальном уровне.
Толщина устройства у основания составляет 9,93 мм, и Tecno обещает, что его можно легко держать в одной руке. Устройство имеет защитное стекло в зоне скольжения и текстурированную заднюю часть.
На данный момент Phantom Ultimate — это всего лишь концепция, и нет никаких признаков того, что он появится на рынке в ближайшее время. Очевидно, что до запуска серийного производства нужно будет решить некоторые технологические проблемы, что потребует еще немало времени.
© Антон Печеровый,
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