Развитие сетей: МегаФон нарастил скорость мобильного интернет-доступа в Нижневартовске

28.11.2023, MForum.ru

Оператор запустил новое оборудование в шестом микрорайоне Нижневартовска сразу в трех диапазонах частот, включая низкочастотный, что обеспечило скорости мобильного интернета до 150 Мбит/с, что примерно на 60% выше, чем ранее.

По данным замеров, сделанных в МегаФон, средняя скорость сейчас даже в часы наибольшей нагрузки достигает 90 Мбит/с. В течение месяца после запуска трафик в 6-м микрорайоне вырос на 20%, на 15% чаще абоненты стали использовать вызовы в режиме VoLTE. Запуск оборудования в диапазоне нижних частот позволил закрыть "белые пятна" в покрытии.

«Нижневартовск – один самых комфортных и активно развивающихся городов Югры, деловой центр региона. Только за последний год объем передачи данных здесь увеличился на 18%. В этом году наши специалисты ввели новый телеком-объект в промышленной зоне железнодорожной станции «Нижневартовск-2», а также планомерно работали над увеличением емкости сети и расширением зоны покрытия сетью четвертого поколения во всех микрорайонах города», – отмечает Дмитрий Мелихов, директор МегаФона в Ханты-Мансийском автономном округе.

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теги: развитие сетей МегаФон ХМАО Нижневартовск

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