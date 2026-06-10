Микроэлектроника: Поддержка TSME вернется в некоторые процессоры Ryzen 9000

MForum.ru
21.06.2026,
TSME (Transparent Secure Memory Encription) – аппаратная функция, которая шифрует содержимое оперативной памяти на уровне прошивки, она необходима для защиты данных при физическом доступе к системе, например, когда после отключения питания злоумышленник быстро извлекает модули памяти для анализа или пытается считывать содержимое памяти непосредственно при ее работе.
Еще несколько лет назад поддержка TSME появилась и в потребительских Ryzen, хотя эту технологию изначально предназначали и внедрили в изделиях для корпоративных клиентов (Ryzen Pro, EPYC). Но с выходом обновления AGESA 1.2.7.0 поддержку убрали из потребительских моделей, не извещая рынок об этом решении. В Ryzen Pro функция сохранилась.
В итоге о причинах такого решения можно только гадать – то ли так пытались подчеркнуть ценность Pro-серии, то ли не поняли, что пользователи уже считают TSME как стандартную опцию и для обычных Ryzen. А может быть это был «косяк» со стороны разработчиков обновления микрокода.
Как бы то не было, но пользователи стали выражать недовольство. В итоге AMD объявила, что «приняла во внимание» отзывы сообщества и намерена вернуть опцию в виде соответствующей настройки BIOS для некоторых Ryzen 9000 для ПК. И подчеркнула, что не собирается отказываться от поддержки TSME в линейке Ryzen Pro.
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теги: процессоры вычислительная техника микроэлектроника TSME AMD
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