Микроэлектроника: На пути к отечественной САПР микроэлектроники - компания «Аквариус» показала базовую версию топологического редактора

MForum.ru
01.07.2026,
В ходе III Научно-технической конференции «Электронное машиностроение – 2026», прошедшей в июне в Минске при поддержке Минпромторга РФ и Министерства промышленности Республики Беларусь, компания «Аквариус» продемонстрировала предварительные результаты выполнения этапа государственного проекта по созданию отечественных систем автоматизированного проектирования (САПР) микроэлектроники.
Генеральный подрядчик этой разработки - АО «Научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (АО «НПО «КИС») Госкорпорации «Росатом». Работы идут по заказу Минпромторга РФ в рамках дорожной карты развития высокотехнологичного направления «Системы автоматизированного проектирования микроэлектроники до 2030 года».
С 2025 года «Аквариус» выполняет в проекте госконтракты по разработке одного из ключевых модулей САПР и тестированию комплексного продукта.
На конференции «Аквариус» представил базовую версию топологического редактора - инструмента, призванного стать полноценной альтернативой зарубежным аналогам и обеспечить бесшовный переход для инженеров-проектировщиков с инструментов зарубежных САПР микроэлектроники.
Глобальная инициатива Минпромторга по созданию отечественных САПР микроэлектроники охватывает широкий спектр направлений, включая системный уровень, разработку и верификацию цифровых и аналоговых схем, моделирование СВЧ-устройств и антенн, электромагнитное моделирование, проектирование печатных плат, приборно-технологическое моделирование, подготовку данных для фотошаблонов, разработку фотонных интегральных схем, а также создание экосистемы САПР и специализированных решений для программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), базовых матричных кристаллов (БМК) и электронных модулей. Работы рассчитаны до 2030 года с поэтапным наращиванием функциональности.
«Для «Аквариуса» участие в проекте — это возможность применить уникальную экспертизу инженеров дизайн-центра и внести вклад в формирование технологического облика отечественной микроэлектроники. Параллельно с разработкой наши эксперты на основании проектного опыта развивают методическую базу для обучения профильных инженерных кадров. Это позволит готовить студентов не на абстрактных теориях, а на реальных задачах, с которыми они столкнутся на производстве, сокращая разрыв между академическим знанием и промышленным применением», - отметила Виктория Рассомагина, директор дизайн-центра «Аквариуса».
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теги: микроэлектроника САПР Аквариус
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