Развитие сетей мобильной связи: МТС провела модернизацию сети LTE в забайкальском селе Гробово

16.07.2026, MForum.ru

МТС провела работы, в результате которых, по данным компании, выросла скорость скачивания данных для абонентов компании в районе улиц Набережная, Центральная и Островная. Улучшился и охват покрытием сети.

«Обновление телеком-оборудования в Гробово – часть комплексной работы по улучшению качества сети в Забайкалье. Качественная связь сегодня – это возможность не только созвониться с друзьями и близкими, но и в экстренной ситуации вызвать скорую помощь, пожарных или спасателей», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

История села начинается в XVIII столетии, когда один из поселенцев возвёл первый деревянный дом. По одной из версий, по фамилии хозяина этого дома и было названо село - Гробово.

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теги: развитие сетей мобильной сотовой связи МТС Забайкальский край

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