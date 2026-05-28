Развитие сетей мобильной связи: МТС провела модернизацию сети LTE в забайкальском селе Гробово

MForum.ru
16.07.2026,
МТС провела работы, в результате которых, по данным компании, выросла скорость скачивания данных для абонентов компании в районе улиц Набережная, Центральная и Островная. Улучшился и охват покрытием сети.
«Обновление телеком-оборудования в Гробово – часть комплексной работы по улучшению качества сети в Забайкалье. Качественная связь сегодня – это возможность не только созвониться с друзьями и близкими, но и в экстренной ситуации вызвать скорую помощь, пожарных или спасателей», - рассказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.
История села начинается в XVIII столетии, когда один из поселенцев возвёл первый деревянный дом. По одной из версий, по фамилии хозяина этого дома и было названо село - Гробово.
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теги: развитие сетей мобильной сотовой связи МТС Забайкальский край
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