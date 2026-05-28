Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы

28.05.2026, MForum.ru

Как сообщает МТС, в селе Засопка – одном из густонаселенных пригородов Читы – запущено дополнительное телеком-оборудование. По данным оператора, скорость мобильного интернета для более чем 6 тысяч жителей выросла на 20%. Засопка активно застраивается коттеджными комплексами и новыми микрорайонами: за последние 10 лет численность населения села увеличилась в 1,5 раза.

«Учитывая растущую нагрузку на сетевую инфраструктуру, связанную с активной застройкой пригорода Читы, мы провели работы по модернизации оборудования. Жителям доступна технология голосовой связи VoLTE», – рассказал Денис Бойко, директор МТС в Забайкальском крае. Ранее МТС запустила базовую станцию в поселке Конкино и обновила телеком-оборудование в Шилкинском, Калганском, Газимуро-Заводском и Нерчинско-Заводском округах. -- теги: мобильная связь развитие сетей МТС Забайкальский край --

