Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы

28.05.2026,
Как сообщает МТС, в селе Засопка – одном из густонаселенных пригородов Читы – запущено дополнительное телеком-оборудование. По данным оператора, скорость мобильного интернета для более чем 6 тысяч жителей выросла на 20%. Засопка активно застраивается коттеджными комплексами и новыми микрорайонами: за последние 10 лет численность населения села увеличилась в 1,5 раза.
«Учитывая растущую нагрузку на сетевую инфраструктуру, связанную с активной застройкой пригорода Читы, мы провели работы по модернизации оборудования. Жителям доступна технология голосовой связи VoLTE», – рассказал Денис Бойко, директор МТС в Забайкальском крае.
Ранее МТС запустила базовую станцию в поселке Конкино и обновила телеком-оборудование в Шилкинском, Калганском, Газимуро-Заводском и Нерчинско-Заводском округах.
