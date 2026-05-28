Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы

MForum.ru

Мобильная связь: МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы

28.05.2026, MForum.ru

Как сообщает МТС, в селе Засопка – одном из густонаселенных пригородов Читы – запущено дополнительное телеком-оборудование. По данным оператора, скорость мобильного интернета для более чем 6 тысяч жителей выросла на 20%. Засопка активно застраивается коттеджными комплексами и новыми микрорайонами: за последние 10 лет численность населения села увеличилась в 1,5 раза.

«Учитывая растущую нагрузку на сетевую инфраструктуру, связанную с активной застройкой пригорода Читы, мы провели работы по модернизации оборудования. Жителям доступна технология голосовой связи VoLTE», – рассказал Денис Бойко, директор МТС в Забайкальском крае.

Ранее МТС запустила базовую станцию в поселке Конкино и обновила телеком-оборудование в Шилкинском, Калганском, Газимуро-Заводском и Нерчинско-Заводском округах.

--

теги: мобильная связь развитие сетей МТС Забайкальский край

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

27.04. МегаФон в Забайкальском крае - связь улучшена новой базовой станцией в посёлке Адриановка

21.04. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE запущена в сёлах Савво-Борзя и Верхний Тасуркай

15.04. МТС в Забайкальском крае - покрытие LTE обеспечено базовой станцией в селе Конкино

10.04. МТС в Забайкальском крае расширил сеть LTE в трёх округах

19.03. МТС в Забайкальском крае - мобильный интернет ускорен в посёлке Ясногорск

17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли

18.02. МТС в Забайкалье - обновлено оборудование сети LTE в поселке Ключевский

15.01. МТС в Забайкальском крае - новое качество мобильного интернета стало доступно жителям северной и восточной части Краснокаменска

19.12. МТС в Забайкальском крае - МТС улучшила покрытие в предновогодней Чите

15.12. МТС в Забайкалье - сеть 4G/LTE в селе Хохотуй стала поддерживать более высокие скорости доступа к мобильному интернету

04.12. МегаФон в Забайкальском крае - сеть модернизирована в Краснокаменске и Нерчинске

12.11. МТС в Забайкальском крае - оператор развернул сеть LTE в селе Кука

07.11. МТС в Забайкальском крае - компания модернизировала сеть LTE в поселке Агинское

24.10. МТС в Забайкальском крае - оператор обновил сеть LTE в крупных населенных пунктах Читинского округа

17.09. МТС в Забайкальском крае - включена сеть LTE в сёлах на границе с Китаем

04.09. МТС в Забайкальском крае - к LTE подключили село Иргень

12.08. В T2 проанализировали использование БС Булат с помощью big data

06.08. МегаФон в Забайкальском крае - покрытие LTE появилось в Староцурухайтуе

02.07. МТС в Забайкальском крае - оператор провел модернизацию сети в Сретенске

18.06. МТС в Забайкальском крае - сеть LTE расширена в пригороде Краснокаменска

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

28.05. Yandex B2B Tech, Selectel и MetaMentor представили модель аренды ИИ-решений для бизнеса

28.05. 6G RAN: что известно и что неизвестно

28.05. МТС в Забайкальском крае усилил сеть LTE в пригороде Читы

27.05. В ТМТ Консалтинг оценили размер и динамику изменений на российском рынке виртуальных АТС

27.05. МегаФон в Тамбовской области - покрытие улучшено в селе Ракша

27.05. MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о сотрудничестве

27.05. Билайн запустил VoLTE в роуминге в США и Вьетнаме

27.05. С 27 мая в России ограничен параллельный импорт компьютерной техники и комплектующих ряда производителей, включая Acer, Asus, HP, Samsung, Intel, Toshiba и ряда других брендов

26.05. Билайн отчитался за первый квартал 2026 года

26.05. Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром

26.05. Еврокомиссия предложила на время смягчить санкции в отношении китайской компании, чтобы спасти свой автопром

25.05. Китайская Huawei обещает повысить плотность размещения транзисторов на кристалле до «эквивалента 1.4 нм»

25.05. MWS Cloud и АО РДС заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

25.05. МегаФон в Якутии - голосовая связь запущена на месторождении Вертикальное

25.05. T2 обеспечила покрытие в алмазном карьере вплоть до глубин в 350 метров

Все статьи >>

Новости

28.05. Oppo Reno16 и Reno16 Pro – 200 МП камера, перископ и IP69K от $515

28.05. Oppo представила планшет Pad 6 с MediaTek Dimensity 9500s

28.05. Honor Pad 20 – 12.1-дюймовый экран, 10100 мАч и версия с матовым дисплеем от 310 долларов

27.05. Lava Shark 2 – 6000 мАч, 120 Гц и «ни одного лишнего приложения» за 11 999 рупий

27.05. Раскрыты полные спецификации Samsung Galaxy A27

26.05. Huawei nova 16 представят 1 июня, а Ultra получит АКБ 7000 мАч

26.05. Vivo Y600 Turbo – 9020 мАч, AMOLED 5000 нит и IP69 за 340 долларов

26.05. Oppo A6c добрался до Индии: 7000 мАч, 120 Гц и Unisoc T7250 от $146

25.05. Honor X7e 4G раскрыт ритейлером

25.05. Глобальные цены Xiaomi 17T и 17T Pro утекли в сеть за несколько дней до анонса

25.05. Xiaomi готовит Smart Band 11? Новое устройство прошло сертификацию

22.05. Poco Pad C1 – доступный планшет с экраном 2K 120 Гц и батареей 7600 мАч

22.05. Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч

22.05. HMD Vibe 2 5G – 6000 мАч, 120 Гц и Android 16 от $115

21.05. iQOO 15T – Dimensity 9500 Monster, 8000 мАч, 200 МП и 144 Гц от $558

21.05. Itel A100 Pro дизайн в стиле iPhone 17 Pro за $95 и с Android Go

21.05. Infinix Hot 70 – получит термохромный дизайн и RGB-подсветка

20.05. Moto G37 и G37 Power – Dimensity 6400, 7000 мАч и Android 16 от 145 долларов

20.05. Motorola Edge (2026) получит плоский дизайн вместо изогнутого

20.05. Дизайн Samsung Galaxy A27 показался на рендерах производителей чехлов

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: