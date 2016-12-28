Анонсы: Бюджетный смартфон ASUS Zenfone Go 4.5 LTE представлен в Индии

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Анонсы: Бюджетный смартфон ASUS Zenfone Go 4.5 LTE представлен в Индии

28.12.2016, MForum.ru

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Компания ASUS анонсировала смартфон Zenfone Go 4.5 LTE. Новинка нацелена в бюджетный сегмент, однако то не помешало ей обзавестись текстурированной металлической задней крышкой с закруглением по краям. В самом узком месте толщина ASUS Zenfone Go 4.5 LTE составляет всего 3,6 мм. Также отметим перекочевавшую на заднюю панель клавишу регулировки громкости.

Анонсы: Бюджетный смартфон ASUS Zenfone Go 4.5 LTE представлен в Индии

В части спецификаций все скромно. ASUS Zenfone Go 4.5 LTE построен на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 410 дополненного 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб) , 4,5-дюймовым дисплеем разрешением 854х480 точек, 8 Мп тыловой и 2 Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором емкостью 2070 мАч. Габаритные размеры 136,5x66,7x3,6~11,2 мм, вес – 135 грамм. Выпускаться ASUS Zenfone Go 4.5 LTE будет двух вариантах – красном и голубом. Программная часть построена на базе Android 6.0 Marshmallow с оболочкой ASUS ZenUI. Цена – 6999 индийских рупий ($103), продажи уже начались.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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