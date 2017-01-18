Анонсы: LG X300 с 5-дюймовым дисплеем 720p, Snapdragon 425 и Android 7.0 Nougat представлен официально

18.01.2017, MForum.ru

Компания LG анонсировала смартфон X300, построенный на базе чипсета Snapdragon 425 и работающий под управлением Android 7.0 Nougat. Цена новинки на домашнем рынке составляет порядка $220, что делает этот аппарат интересным вариантом для любителей сравнительно недорогих устройств желающих оценить свежую версию Android.

В части спецификаций LG X300 все достаточно стандартно. Аппарат оснащен 5-дюймовым дисплеем разрешением 1280x720 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 13 Мп тыловой и 5 Мп фронтальной камерами. Емкость аккумулятора – 2500 мАч. Также можно отметить сканер отпечатка пальца и поддержку NFC. Габаритные размеры LG X300 – 144,8 х 72,1 х 8,1 мм, вес 142 г.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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