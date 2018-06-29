Анонсы: Bluboo S3 – АКБ 8500 мАч и виртуальные SIM-карты

29.06.2018, MForum.ru

Китайская компания Bluboo сообщила об интересной фишке смартфона S3. Напомню, этот смартфон получил 6-дюймовый дисплей разрешением 2160х1080 точек (18:9, 91% площади передней панели), чипсет MTK6750T, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб) и аккумулятор внушительной емкости 8500 мАч.

За счет поддержки MediaTek Pump Express 3.0 с током заряда 2А при напряжении 12В для восполнения запаса энергии аппарату потребуется всего 2 часа. Тыловая камера представлена сдвоенным 21+5 Мп модулем, фронтальная – модулем разрешением 13 Мп. Сейчас новинка работает под управлением Android 7.0.

Однако уже скоро ожидается выход обновления до Android 8.1, которое принесет поддержку технологии виртуальных SIM-карт. Суть этой технологии сводится к тому, что для работы в сети оператора устройству не требуется физическая SIM-карта, а достаточно ввести нужные идентификаторы в настройках специального приложения. Основная целевая аудитория опции – путешественники, регулярно бывающие в других странах. Продажи уже начались, сейчас смартфона можно купить за $149,99 (стандартная цена - $199,99)