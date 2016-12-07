Анонсы: Doogee Shoot 1 – еще один смартфон из Поднебесной со сдвоенной камерой

07.12.2016, MForum.ru

Китайские компании все активнее используют сдвоенные модули камер в своих смартфонах. На прошлой неделе мы уже писали о Bluboo Dual, а сегодня речь пойдет о продукте от Doogee. Новинка получила имя Shoot 1, а ее фоточасть – связку из 13 и 8 Мп камер на задней панели дополненных фазированной автофокусировкой и двухтоновой вспышкой.

Схема использования сдвоенной камеры классическая. Основной модуль с разрешением 13 Мп отвечает за захват изображения, вспомогательный 8 Мп – на определение глубины сцены, что позволяет менять точку фокусировки после съемки. Фронтальная камера новинки - 8 Мп с широкоугольным объективом. Спецификации Doogee Shoot 1 включают в себя 5,5-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения картами microSD), поддержку LTE-сетей и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Точная модель «сердца» новинки не раскрывается, но вполне возможно, что Doogee Shoot 1 будет построен на базе MediaTek MT6737T либо Helio X23 / Helio X27. ОС – Android 6.0 Marshmallow. Ожидаемая цена - $150, но в рамках предпродаж она может быть ниже.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com, gizchina.com

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