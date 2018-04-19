Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей

MForum.ru

Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей

19.04.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания BLUBOO представила смартфон S3, который в рамках промо-периода можно купить всего за $150. Для устройства с 6-дюймовым дисплеем (Sharp, соотношение сторон 18:9, разрешение FullHD+, яркость 500 нит), металлической рамкой и очень емким аккумулятором цена весьма привлекательна.

Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей

Аппаратная платформа BLUBOO S3 построена на базе чипсета MediaTek MTK6750T с 8-ядерным процессором и включает в себя 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 64 Гб. Тыловая камера сочетает 21 и 5 Мп сенсоры, фронтальная построена на базе сенсора разрешением 13 Мп. Помимо сэлфи фронтальную камеру можно задействовать для разблокировки по лицу (3000 точек). Присутствует и привычный дактилоскопический сенсор. Из прочего отметим отказ 3,5 мм аудиоразъема в пользу USB Type C и поддержку двух SIM-карт (совмещено со слотом microSD), а также Android Oreo «из коробки». Впрочем, самый главный параметр BLUBOO S3 – аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 12В/2А. После окончания промо-периода (27 апреля)цена BLUBOO S3 станет выше на $30.

Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей

Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.08. [Новинки]  Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами / MForum.ru

26.04. [Новинки]  Анонсы: Bluboo D1 - недорогой смартфон со сдвоенной камерой / MForum.ru

07.12. [Новинки]  Анонсы: Doogee Shoot 1 – еще один смартфон из Поднебесной со сдвоенной камерой / MForum.ru

29.11. [Новинки] Анонсы: Bluboo Dual представлен официально / MForum.ru

27.10. [Новинки]  Анонсы: Bluboo Mini – компактный смартфон с MTK6580 за $50 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 13:22 Алекс.Нах Тема: Пресс-релизы: МегаФон предлагает подписку на 40 СМИ (18.04.2018)
Если честно, то самому интересно. Штука конечно интересная, но жаба давит. Ведь просмотр не тратит твой трафик и некоторые издания требуют платной подписки, если как оьычно серфить в интернете.
Вчера 16:10 ABloud Тема: RFID (30.01.2005)
Avery Dennison AD-324u8 - новая метка UHF RFID для использования на предметах одежды и других ценных товарах. Может также использоваться на медицинских флаконах или упаковках с лекарствами (на ...
Вчера 15:16 ABloud Тема: NB-IoT (25.07.2015)
МТС обещает запустить пилотную зону IoT в С.Петербурге на базе "сетей NB-IoT". Нет информации по срокам такого запуска. Текст пресс-релиза МТС можно найти здесь http://www.mforum.ru/...htm...
17.04.2018 16:31 MedForce Тема: Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях (09.04.2018)
Если брать младшую модель на 6 Гб, то не совсем понятно насколько сильно она будет отличаться от 5Т. Ну да процессор чуть-чуть мощнее. Стоит ли оно того чтобы менять смартфон? Не уверен
17.04.2018 16:28 MedForce Тема: Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6 (12.04.2018)
А я ещё читал что там даже и монобровь можно будет скрыть. Но по факту я не уверен что 5t будет хуже. То есть, понятно, оперативы больше, проц быстрее. Но вот надо ли это всё? Такие мощности? ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

19.04. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Honor 10 на базе чипсета Kirin 970 / MForum.ru

19.04. [Новинки] Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей / MForum.ru

18.04. [Новинки] Анонсы: Meizu 15 представят 22 апреля / MForum.ru

18.04. [Общество] Это интересно: Новые смартфоны ZTE могут лишиться сервисов Google / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 6X появится в 5 цветах / MForum.ru

17.04. [Новинки] Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XZ2 Premium – премиальный флагман с 4К-экраном / MForum.ru

16.04. [Новинки] Анонсы: Представлен игровой смартфон Xiaomi Black Shark / MForum.ru

14.04. [Обзоры] Обзор детского планшета MonsterPad: Быстрый, технологичный, надёжный / MForum.ru

13.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 (2018) – экран 18:9, Face Unlock и Android Oreo / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: LG V35 ThinQ получит 6-дюймовый дисплей и сдавленную камеру / MForum.ru

12.04. [Новинки] Слухи: Опубликован официальный тизер OnePlus 6 / MForum.ru

11.04. [Новинки]  Анонсы: Vivo Y71 – недорогой смартфон с экраном 18:9 / MForum.ru

11.04. [Новинки]  Анонсы: BLU Vivo One Plus – экран 18:9 и аккумулятор емкостью 4000 мАч / MForum.ru

10.04. [Новинки] Слухи: LG G7 ThinQ дебютирует 3 мая / MForum.ru

10.04. [Новинки]  Это интересно: ZTE Iceberg – первый смартфон с двумя вырезами / MForum.ru

09.04. [Новинки] Анонсы: Smartisan Nut 3 представлен официально / MForum.ru

09.04. [Новинки]  Слухи: OnePlus 6 появился на новых изображениях / MForum.ru

06.04. [Обзоры] Обзор Turbo X Ray: хорошая функциональность и Android 7.0 / MForum.ru

06.04. [Новинки] Слухи: Cubot P20 получит вырез в верхней части экрана / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: