Анонсы: BLUBOO S3 – смартфон с большой батареей

19.04.2018, MForum.ru

Компания BLUBOO представила смартфон S3, который в рамках промо-периода можно купить всего за $150. Для устройства с 6-дюймовым дисплеем (Sharp, соотношение сторон 18:9, разрешение FullHD+, яркость 500 нит), металлической рамкой и очень емким аккумулятором цена весьма привлекательна.

Аппаратная платформа BLUBOO S3 построена на базе чипсета MediaTek MTK6750T с 8-ядерным процессором и включает в себя 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 64 Гб. Тыловая камера сочетает 21 и 5 Мп сенсоры, фронтальная построена на базе сенсора разрешением 13 Мп. Помимо сэлфи фронтальную камеру можно задействовать для разблокировки по лицу (3000 точек). Присутствует и привычный дактилоскопический сенсор. Из прочего отметим отказ 3,5 мм аудиоразъема в пользу USB Type C и поддержку двух SIM-карт (совмещено со слотом microSD), а также Android Oreo «из коробки». Впрочем, самый главный параметр BLUBOO S3 – аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 12В/2А. После окончания промо-периода (27 апреля)цена BLUBOO S3 станет выше на $30.