Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами

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Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами

18.08.2017, MForum.ru

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Китайская компания Bluboo опубликовала изображения смартфона Bluboo S2, который станет «первым в мире безрамочным смартфоном с 4 камерами». Соотношение сторон 6,1-дюймового экрана новинки составит 18:9, а сам экран займет 91,6% площади передней панели.

Анонсы: Bluboo S2 – первый в мире безрамочный смартфон с четырьмя камерами

Еще одна интересная особенность – размещенный под экраном дактилоскопический сенсор. Также Bluboo S2 привлекает наличием сдвоенных тыловой и фронтальной камер. На задней панели новинки разместился 16 Мп сенсор Sony IMX298 дополненный 8 Мп вспомогательным модулем. Фронтальная камера построена на сочетании 13 Мп сенсора Sony IMX258 с 8 Мп вспомогательным сенсором. Остальные подробности о Bluboo S2 производитель пока держит в секрете.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации blog.bluboo.hk

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