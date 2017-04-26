Анонсы: Bluboo D1 - недорогой смартфон со сдвоенной камерой

26.04.2017, MForum.ru

Оснащение смартфонов сдвоенными камерами является одним из трендов последнего времени. Причем, они появляются не только в устройствах верхнего ценового сегмента и «крепких середнячках», но и в относительно бюджетных смартфонах, ярким примером которых является Bluboo D1.

В соответствии с требованиями времени корпус Bluboo D1 изготовлен из металла, а сам смартфон относительно компактен (141,4x71,7x9,35 мм). Помимо стандартного черного новинка будет выпускаться в золотистом и синем цветах. Диагональ экрана – 5 дюймов (используется модуль Sharp разрешением 1280х720 точек), а основа аппаратной платформы MediaTek MT6580. Также в наличии 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 2600 мАч.

Тыловая камера Bluboo D1 представляет собой сочетание 8 Мп основного модуля с 2 Мп дополнительным. Соответственно, 8 Мп модуль отвечает за фотосъемку, а 2 Мп используется для сбора информации о глубине резкости сцены. Кроме того, Bluboo D1 оснащен отдельным процессором обработки изображений, что позволяет видеть эффект Боке на фотографии в режиме реального времени. Разрешение фронтальной камеры – 5 Мп. Также отметим, что обе камеры снабжены вспышками. Из прочего можно упомянуть сканер отпечатка пальца, многоцветную светодиодную ленту в нижней части устройства (используется для информирования об уведомлениях) и ОС Android 7 Nougat. Предварительные продажи новинки уже начались, до 7 мая Bluboo D1 можно купить за $69,99, далее цена вырастет до $79.99.