Тарифы: Билайн анонсирует "Автопродление минут" для предоплатной линейки "ВСЁ!"

MForum.ru

Тарифы: Билайн анонсирует "Автопродление минут" для предоплатной линейки "ВСЁ!"

30.01.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Суть услуги "Автопродление минут": автоматическое (!) подключение дополнительного пакета минут по окончании базового пакета тарифа. Услуга доступна для тарифов "Всё за 500" и старше. После исчерпания дополнительного пакета также автоматически подключится и следующий доппакет.

Цена минуты в пакете - 1 рубль, списание за пакет - 50 рублей (в пакете 50 минут). Все, кто подключится к предоплатным тарифам "Всё" после 7 февраля, услугу "Автопродление" получат автоматом.

 

+ + 

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

27.12. [Новости компаний] Маркетинг: «Билайн» по-прежнему предоставляет в роуминге самые бюджетные услуги / MForum.ru

16.12. [Новости компаний] Репортажи: Куда направит "ВымпелКом" новый гендиректор Шелль Йонсен / MForum.ru

25.10. [Краткие новости] Защита потребителей: «МегаФон» опережает «Билайн» и выходит на второе место в рейтинге недобросовестности операторов / MForum.ru

12.10. [Краткие новости] PR: «Билайн» расширил каталог персональных предложений для своих клиентов / MForum.ru

11.10. [Новости компаний]  Качество услуг: МТС уверенно лидирует в рейтинге недобросовестности операторов связи / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:49 Bottas Тема: Смартфон с емкой АКБ
Именно, так что ничего из хуавея и мейзу не рассматривайте, это своеобразная лотерея с маленьким, минимальным шансом победы, так что смело берите Max и не заморачивайтесь.
Вчера 21:31 Sanzhar1988 Тема: Apple iPhone 6s
Здравствуйте есть ли вероятность если удалил или вышел из моего Айклауда украденного телефона (если он знает мой пароль от Айклауда)?
Вчера 19:40 Slawa09871 Тема: Android: не хватает памяти
Помогите пожалуйста!!! Купил телефон,вставил флешку. Теперь у меня в телефоне три вида память: внутренняя, память телефона и память на флешке. При попытке скачиваний с плэй маркета пишет, что ...
Вчера 19:24 Selivanov Boris666 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 33 34 35 36 37)
Здравствуйте!!! у нас плохо стал работать билайн...бабушка уже привыкла к этому телефону...помогите разблокировать...Билайн А105 ID 232x-2abgru2 Imei 862647020418690 заранее спасибо!!!
Вчера 12:49 Никин Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
а есть здесь кто реально помогает? или только все просят?

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

30.01. [Новинки] Анонсы: AGM A2 – защищенный смартфон с базовыми параметрами / MForum.ru

27.01. [Новинки] Анонсы: Archos 55b Cobalt и 50b Cobalt – обновление бюджетной линейки / MForum.ru

26.01. [Новинки] Анонсы: Vertu Constellation – технологичный премиум / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Wileyfox Swift 2 X оценен в России в 15 тысяч рублей / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Asus ZenPad 3S 10 LTE основан на Snapdragon 650 / MForum.ru

25.01. [Новинки]  Слухи: Nokia Heart – бюджетный смартфон с Android 7.0 Nougat / MForum.ru

25.01. [Новинки]  Анонсы: AGM A8 – еще один крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru

24.01. [Новинки] Это интересно: LG G6 не получит Snapdragon 835 из-за Samsung Galaxy S8 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Это интересно: Samsung обнародовала причины возгораний Galaxy Note 7 / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Смартчасы HTC Halfbeak замечены на «живых» фото / MForum.ru

20.01. [ПО]  Это интересно: Опубликован список смартфонов Samsung, которые будут обновлены до Android 7 Nougat / MForum.ru

19.01. [Новинки]  Анонсы: Xiaomi Redmi Note 4 на базе Snapdragon 625 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: LG X300 с 5-дюймовым дисплеем 720p, Snapdragon 425 и Android 7.0 Nougat представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – компактные смартфоны с большими экранами / MForum.ru

17.01. [Новинки] Это интересно: Смартфон Essential от создателя Android вскоре может появиться на рынке / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio / MForum.ru

16.01. [Новинки]  Анонсы: Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки]  Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: