Тарифы: Билайн анонсирует "Автопродление минут" для предоплатной линейки "ВСЁ!"

30.01.2017, MForum.ru

Суть услуги "Автопродление минут": автоматическое (!) подключение дополнительного пакета минут по окончании базового пакета тарифа. Услуга доступна для тарифов "Всё за 500" и старше. После исчерпания дополнительного пакета также автоматически подключится и следующий доппакет.

Цена минуты в пакете - 1 рубль, списание за пакет - 50 рублей (в пакете 50 минут). Все, кто подключится к предоплатным тарифам "Всё" после 7 февраля, услугу "Автопродление" получат автоматом. + +

© Алексей Бойко, MForum.ru

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