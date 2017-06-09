Пресс-релиз: Абоненты Tele2 смогут снять кино по другим правилам

MForum.ru

Пресс-релиз: Абоненты Tele2 смогут снять кино по другим правилам

09.06.2017, MForum.ru

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9 июня 2017 г. Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выступил партнером проекта компании Disney «Счастье – это …». Его цель − помочь молодым российским кинематографистам снять кино для большого экрана. В ходе проекта абоненты Tele2 смогут попробовать себя в качестве режиссеров.

Второй кинопроект Disney «Счастье – это …» стартовал в рамках фестиваля «Кинотавр». Кинопроект объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года. В жюри проекта войдут признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас. В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отберут лучших начинающих режиссеров и сценаристов для работы над фильмом.

tele2

Проект «Счастье – это …» будет организован в несколько этапов. С 9 июня по 30 сентября состоится «Конкурс сценаристов» − для участия начинающим авторам необходимо отправить сценарные заявки на заданные темы. С декабря 2017 по март 2018 года пройдет «Конкурс режиссеров». Участники будут должны изучить предложенные сценарии и подробно описать видение проекта: место съемок, кастинг актеров, музыку и другие детали. Авторы самых интересных работ будут защищать свои проекты перед экспертным жюри, а победители снимут киноальманах.

Tele2 устанавливает другие правила участия в конкурсе для своих абонентов и дает им шанс снять кино для большого экрана даже без профессионального режиссерского образования. Для этого в период проведения «Конкурса режиссеров» необходимо выбрать на сайте проекта понравившийся сценарий, снять по нему короткое видео (3-10 минут) на мобильный телефон и отправить свою работу на конкурс с пометкой «Кино по другим правилам». Победитель станет одним из режиссеров проекта и снимет новеллу для киноальманаха «Счастье – это …».

Помимо двух профессиональных конкурсов, в рамках нового проекта «Счастье − это …» также пройдут четыре всенародных конкурса для широкой аудитории. Среди них – кастинг для тех, кто хочет продемонстрировать свое актерское мастерство. Главным призом станет роль в одной из новелл фильма. Кроме того, любой желающий сможет принять участие во всенародных конкурсах: историй («Счастливые истории»), видео («Счастье в действии») и фото («Счастливые моменты»). Лучшие работы также войдут в финальную версию картины.

© , пресс-релиз компании, MForum.ru

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