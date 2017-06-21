RFID: Зачем нужен считыватель RFID-меток чайной машине за $400?

MForum.ru
21.06.2017,
Все еще завариваете чай в заварочном чайнике? Между тем, чай давно уже можно готовить в чайной машине - этаком аналоге кофеварки, но для изготовления чая. Если деньги для вас - не проблема, чай можно готовить с помощью Teforia Leaf, которая стоит каких-то $400. Подробно разбирать достоинства и недостатки этой машины не будем. Отметим любопытное технологическое решение - аппарат считывает рецептуру приготовления того или иного сорта чая с RFID-метки в крышке каждой мини-упаковки, рассчитанной на приготовление пары чашек чая. В метке записано всё, что необходимо знать машине, - прежде всего, данные о температуре воды для приготовления чая. Тем самым машина автоматически настраивается на выбранный сорт чая.
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© Виталий Одинцов,
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