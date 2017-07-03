LTE: Роскомнадзор рассказал о росте числа базовых станций LTE в России

MForum.ru

LTE: Роскомнадзор рассказал о росте числа базовых станций LTE в России

03.07.2017, MForum.ru

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В Роскомнадзоре продолжают подсчитывать число базовых станций LTE. В мае 2017 года рост составил 3.4%, что остается высоким показателем.

Число базовых станций LTE в России

Если сравнить рост за пять месяцев 2017 года с аналогичным периодом 2015 года, то можно видеть, что абсолютный ежемесячный рост числа баз LTE стал заметно выше. Это естественно, поскольку LTE уже является основной технологией, в развитие которой операторы вкладывают наибольшие средства.

Сети LTE Tele2 очевидно активно строятся, что нельзя не отметить. Тем не менее, разрыв с ВымпелКом по абсолютному числу станций не сильно поменялся. Что до МегаФон и МТС, то здесь картина понятная. МТС ради экономии усиленно строится в диапазоне LTE 1800. В этом диапазоне каждые две базовые станции дают покрытие, которое можно повторить в диапазоне LTE 2.5-2.7 ГГц уже только развернув более 5 базовых станций. Этим путем идет МегаФон. В целом - это нормальный подход, поскольку сеть 2.5-2.7 ГГц обладает более высокой пропускной способностью. То есть МегаФон, что называется, "закладывается" на будущее. В общем и целом, глядя на эти данные РКН, можно предположить, что МТС сейчас лидирует в России по покрытию, а МегаФон - по пропускной способности построенной сети. Что до качества пользовательского опыта, сказать кто первый непросто. Здесь лидером может оказаться практически любой оператор, в зависимости от региона.

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© Алексей Бойко

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