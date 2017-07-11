Анонсы: Ulefone T1 получит Helio P25, 6 Гб ОЗУ и сдвоенную камеру

11.07.2017, MForum.ru

Китайская компания Ulefone раскрыла подробности о смартфоне Ulefone T1, который станет четвертым смартфоном со сдвоенной камерой этого производителя. Напомню, ранее сдвоенный модуль камеры получили топовый Ulefone Gemini Pro, аппарат среднего класса Ulefone Gemini и бюджетный Ulefone S8.

Сдвоенная камера Ulefone T1 представлена двумя 16 Мп модулями, первый из которых отвечает непосредственно за захват изображения, а второй – за определение глубины резкости сцены и съемку фотографий с эффектом Бокэ. Кроме того, Ulefone T1 получит достаточно приятный набор технических характеристик. Аппаратная платформа устройства построена на базе чипсета MediaTek Helio P25 с тактовой частотой 2,6 ГГц и включает в себя 6 Гб ОЗУ (LPDDR4). Также отметим поддержку «глобального LTE». Старт предварительных продаж Ulefone T1 ожидается уже в конце текущего месяца. Цену новинки производитель пока не раскрывает.