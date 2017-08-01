Пресс-релизы: «Билайн» и БУРГЕР КИНГ предлагают 4 наггетса за 1 копейку

01.08.2017, MForum.ru

1 августа 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и сеть ресторанов быстрого питания БУРГЕР КИНГ представляют специальную акцию «4 наггетса за 1 копейку». Приобрести такой мини-обед за символическую плату можно в некоторых ресторанах сети БУРГЕР КИНГ, начиная с 27 июля, при условии заказа на сумму от 50 рублей. Оплата происходит со счета мобильного телефона без использования банковской карты или наличных с помощью услуги «Мобильный платеж».

Воспользоваться предложением может любой клиент «Билайн». Для этого, находясь в очереди, необходимо получить специальный код. Получить его можно либо отправив сообщение на номер 1717, либо набрав команду *717#. Затем временный платежный код необходимо показать кассиру и сообщить, что оплата будет проводиться мобильным платежом. Код действует в течение 7 минут с момента его получения.

Акция действует с 28 июля до 10 октября 2017 года в некоторых ресторанах сети БУРГЕР КИНГ на территории РФ. Количество покупок в период проведения акции не ограничено.

Подробнее об услуге «Мобильный платеж» смотрите на beeline.ru, об организаторе акции, о правилах ее проведения на moskva.beeline.ru .

+ +

теги: акции