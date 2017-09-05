Пресс-релизы: Tele2 встретится с клиентами лицом к лицу

MForum.ru
05.09.2017,
Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, 8 сентября проведет традиционную акцию «День открытых людей». Сотрудники компании покинут свои рабочие места и выйдут на улицы городов, чтобы рассказать действующим и потенциальным клиентам о преимуществах и новинках Tele2.
Одиннадцатый «День открытых людей» пройдет во всех регионах присутствия оператора. В день мероприятия в салонах Tele2 наряду с продавцами будут работать топ-менеджеры, руководители и специалисты различных департаментов компании.
Сотрудники Tele2 расскажут о новых продуктах и предложениях оператора, в частности, об обновленном тарифе «Мой разговор». Компания усовершенствовала этот тариф, дополнив его безлимитным интернет-трафиком в социальных сетях и мессенджерах. Таким образом, клиенты всех тарифов линейки «Мой Tele2» смогут общаться в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber и «ТамТам» без расходования основного трафика.
Также в рамках акции представители Tele2 ответят на вопросы посетителей салонов о качестве связи и подключат новых клиентов. Важной составляющей «Дня открытых людей» всегда является обратная связь от абонентов – сотрудники оператора выслушают пожелания клиентов, проанализируют их и учтут в дальнейшей работе.
Первый «День открытых людей» прошел в Tele2 в октябре 2011 года – тогда в акции приняли участие 600 сотрудников в 179 точках продаж. В юбилейном мероприятии, которое прошло 21 апреля 2017 года, были задействованы 1200 человек в 600 салонах связи Tele2 по всей России.
+ +
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 марта 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] LTE в метро Москвы (обновляемый список) / MForum.ru
05.09. [Новости компаний] Пресс-релизы: Tele2 открывает центр компетенций B2B / MForum.ru
30.08. [Новости компаний] Итоги: МегаФон объявил финансовые и операционные результаты за 2q2017 и 1H2017 / MForum.ru
30.08. [Новости компаний] Тарифы: Tele2 обнуляет трафик в соцсетях и мессенджерах еще на одном тарифе / MForum.ru
05.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 7 на Snapdragon 845 выйдет в 1 квартале 2018 года / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade A2S порадует привлекательной ценой / MForum.ru
04.09. [Новинки] IFA 2017: Какие смартфоны были показаны в Берлине? / MForum.ru
02.09. [Технологии] Компоненты: Huawei Kirin 970 – чипсет для устройств с искусственным интеллектом / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Alcatel Idol 5S, Idol 5, A7 XL и A7 / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia XA1 Plus с аккумулятором 3430 мАч представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Moto X4 со сдвоенной камерой / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: LG V30 с 6-дюймовым P-OLED-экраном и сдвоенной камерой представлен официально / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Microwear H2 – 3G смарт-часы с GPS / MForum.ru
30.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Honor 7X / MForum.ru
29.08. [Технологии] Компоненты: MediaTek Helio P23 и Helio P30 представлены официально / MForum.ru
29.08. [Новинки] Слухи: Vkworld T2 Plus первая «умная раскладушка» с титановым корпусом / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Смартфон дешевле 3000 рублей - Micromax Q3001 BOLT / MForum.ru
29.08. [Новинки] Новинки: Meizu представил Bluetooth-колонку A20 на российском рынке / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Vernee M5 оснащен экраном диагональю 5,2 дюйма / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: В линейке Nubia появится «бюджетный» смартфон на Snapdragon 835 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: YotaPhone 3 (Yota 3) с e-ink дисплеем на задней панели представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый безграничный дисплей / MForum.ru
23.08. [Новинки] Анонсы: Meizu M6 Note представлен официально / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 5A представлен в трех вариантах / MForum.ru