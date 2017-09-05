Пресс-релизы: Tele2 встретится с клиентами лицом к лицу

05.09.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, 8 сентября проведет традиционную акцию «День открытых людей». Сотрудники компании покинут свои рабочие места и выйдут на улицы городов, чтобы рассказать действующим и потенциальным клиентам о преимуществах и новинках Tele2.

Одиннадцатый «День открытых людей» пройдет во всех регионах присутствия оператора. В день мероприятия в салонах Tele2 наряду с продавцами будут работать топ-менеджеры, руководители и специалисты различных департаментов компании.

Сотрудники Tele2 расскажут о новых продуктах и предложениях оператора, в частности, об обновленном тарифе «Мой разговор». Компания усовершенствовала этот тариф, дополнив его безлимитным интернет-трафиком в социальных сетях и мессенджерах. Таким образом, клиенты всех тарифов линейки «Мой Tele2» смогут общаться в Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках», WhatsApp, Viber и «ТамТам» без расходования основного трафика.

Также в рамках акции представители Tele2 ответят на вопросы посетителей салонов о качестве связи и подключат новых клиентов. Важной составляющей «Дня открытых людей» всегда является обратная связь от абонентов – сотрудники оператора выслушают пожелания клиентов, проанализируют их и учтут в дальнейшей работе.

Первый «День открытых людей» прошел в Tele2 в октябре 2011 года – тогда в акции приняли участие 600 сотрудников в 179 точках продаж. В юбилейном мероприятии, которое прошло 21 апреля 2017 года, были задействованы 1200 человек в 600 салонах связи Tele2 по всей России.

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