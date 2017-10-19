RFID: Современная верхняя одежда - стильная, функциональная и с защитой от RFID

MForum.ru

RFID: Современная верхняя одежда - стильная, функциональная и с защитой от RFID

19.10.2017, MForum.ru

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Проникновение RFID-технологии в нашу жизнь уже настолько глубоко, что даже мода откликается. В осенне-зимнюю коллекцию курток Henderson включена линейка с карманами из “технологичного материала RFID-Protection”, - представляет коллекцию верхней одежды “КоммерсантЪ”.

Покупатель должен поверить в то, что таким образом персональная информация на банковской карте и в телефоне владельца надежно сохранены от кражи. Защита от несанкционированного считывания карт расположена между утеплителем куртки и внешней тканью. Заодно упоминается о “защите владельца также от вредного излучения мобильного телефона”. Так индустрия моды эксплуатирует современные фобии и городские легенды.

Кошельки с защитой от считывания RFID-меток - давно не новость на рынке. Теперь куртки... Что последует? Перчатки для защиты от считывания чипов, имплантированных под кожу?

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