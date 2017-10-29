RFID: В торговых сетях отмечают полезность внедрения RFID-технологий. Но есть и сложности

MForum.ru

RFID: В торговых сетях отмечают полезность внедрения RFID-технологий. Но есть и сложности

29.10.2017, MForum.ru

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Компании Target, Levi Strauss и Lululemon Athletica и другие отмечают улучшения в точности инвентаризации и в рабочих процессах после внедрения в магазинах технологии RFID учета, сообщает Journal of Retail Analytics. Вместе с тем представители компаний отмечает, что на фоне очевидных преимуществ технологии, все еще сохраняются сложности ее массового внедрения, как по части убеждения руководства в полезности внедрения, так и по части поддержки идей со стороны линейных сотрудников магазинов. Эти сложности, без сомнения, можно преодолеть, если фокусироваться на бизнес-целях ритейлеров.

Компания Target занимается активным внедрением RFID вот уже несколько лет подряд. Одной из задач, которые она перед собой ставила, было внедрение поддержки RFID во всех магазинах сети до конца 2016 года. Первоначально целью внедрения RFID было повышение качества инвентаризации. Магазины Target - это порядка 85 тысяч единиц товара в каждом, с быстрым товарооборотом. При этом ряд товаров оказывается не на своем месте, получают повреждения при инвентаризации или их крадут. Внедрение RFID помогло ритейлеру улучшить отслеживаемость товаров, а также улучшило возможности сети Target по организации доставок из магазина и услугам подбора (самовывоза покупателями) приобретенных онлайн товаров из магазинов компании. Кроме того, в некоторых торговых зонах были внедрены портативные считыватели RFID с функцией “Счетчик Гейгера”, что помогает персоналу быстро найти нужный товар. Тем не менее, технологию не удалось распространить настолько широко, как это планировалось. Возникли сложности, например, с RFID-маркировкой жидких бутилированных продуктов и косметики.

В Lululemon Athletica также заметили прогресс в процессах инвентаризации и пополнения ассортимента. Внедрение RFID позволило заняться внедрением отгрузки из магазинов и подбора из магазинов купленных онлайн товаров. Улучшилась видимость товаров в торговых залах и синхронизация данных о товарах в магазинах и на интернет-витринах. Для этого требовалась высокая точность инвентаризации, и внедрение RFID ее обеспечило. Тем не менее, камнем преткновения остается неготовность участников всей цепочки поставок внедрять использование RFID. Впрочем, и здесь заметны позитивные сдвиги. В частности, партнеры, в ходе обычного взаимодействия с торговой сетью, видят преимущества, обеспечиваемые применением RFID и постепенно приходят к идеям внедрения технологии и в свои рабочие процессы.

В Levi Strauss отмечают, что пока речь идет о “проверки концепции” на уровне одной площадки, все идет как задумано. Но при попытках масштабировать применение RFID на всю торговую сеть, появляется ряд дополнительных проблем, например, возникает необходимость обучения персонала работе с технологией.

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Источник: retaildrive.com 

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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