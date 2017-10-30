RFID: Рынок пассивных RFID сенсоров вырастет больше, чем рынок RFID сенсоров с питанием от батарей

MForum.ru
30.10.2017,
По данным IDTechEx Research, рынок RFID в 2018 году можно оценить суммой $11.76 млрд, что соответствует росту на 5% по отношению к 2017 году. Небольшой сегмент этого рынка, но сравнительно быстро растущий, на 12% за год, - это рынок RFID-сенсоров, то есть сенсоров с беспроводным соединением и без собственного источника питания, которые передают данные по одному из RFID-протоколов, проводя измерения непосредственно перед передачей данных. Энергия для этого заимствуется из электромагнитного поля, создаваемого считывателем.
Преимущества, связанные с использованием именно RFID-трансиверов, а не таких технологий, как Bluetooth и WiFi, состоит в том, что трансиверы RFID - это недорогие изделия. Микросхемы RFID - одни из самых дешевых интегральных схем в мире, они потребляют минимум энергии, что позволяет применять для их питания совсем небольшие батареи, или и вовсе обходиться без батарей. Микросхемы RFID способны работать с разнообразной инфраструктурой RFID, начиная со смартфонов с NFC и вплоть до RAIN считывателей, которые применяются различными бизнесами.
В новом отчете IDTechEx Research под названием “RFID sensors 2018-2028” говорится о том, что сегодня наиболее развита технология RFID сенсоров, которые получают питание от небольшой встроенной батареи, используемой в моменты проведения измерений. Вместе с тем, появляется все больше пассивных (безбатарейных) RFID сенсоров, которые проводят измерения тогда, когда оказываются в электромагнитном поле RFID считывателя. Это безусловно ограничивает их применение. Но есть и существенный плюс - пассивные сенсоры оказываются проще и дешевле батарейных аналогов.
По данным IDTechEx, средняя цена RFID-сенсора с батарейным питанием в 2017 году составляла $16, тогда как пассивного - лишь $1. И если объемы продаж RFID сенсоров с батареями сейчас находятся на пике, составляя порядка 330 тысяч штук за год в 2017 году, то объемы продаж пассивных RFID сенсоров непрерывно растут и по итогам 2017 года они скорее всего достигнут 5.2 млн штук. В целом на долю всех четырех видов RFID сенсоров, упомянутых в отчете, приходится порядка $10.5 млн (оценка на 2017 год), с прогнозом роста до почти $400 млн в 2027 году. Приобрести отчет можно по ссылке. Источник: printedelectronicsworld.com
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© Алексей Бойко,
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