Розница: Билайн предлагает Xiaomi Redmi в кредит от 999 рублей в месяц

[Пресс-релиз]: 4G-cмартфоны Xiaomi Redmi от 999 рублей в месяц в кредит без переплат в «Билайн»

30 октября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предлагает приобрести 4G-смартфоны Xiaomi Redmi на выгодных условиях (1) в кредит без первого взноса и переплат (2). Для покупки по акции доступны модели Redmi Note 5A 16 Гб, Redmi 4A 32 Гб, Redmi 4X 16 Гб и Redmi Note 4 32 Гб.

Новинка от Xiaomi смартфон Redmi Note 5A недавно появился в продаже, но уже завоевал внимание потребителей.

Redmi Note 5A точно не оставит равнодушными любителей селфи. Ведь смартфон оснащен 16-мегапиксильной фронтальной камерой с отдельной светодиодной вспышкой, а также поддерживает фирменный режим улучшения фотографии с 36 бьюти-фильтрами и автоспуском. Новый Redmi оснащен набирающим популярность размером дисплея диагональю 5,5 дюйма с прекрасной цветопередачей и высокой четкостью изображения. Но это еще не все! Одно из главных достоинств Redmi Note 5A – поддержка карт памяти до 256 Гб, причем, в сочетании с одновременным использованием двух SIM-карт, поэтому владельцу телефона не придется задумываться о хранении файлов. Стоимость модели - всего 9990 рублей или 999 рублей в месяц при покупке в кредит без первого взноса и переплат.

Юрий Смагаринский, вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом»: «Мы рады, что в наших офисах, а также салонах дилеров покупатели могут найти смартфоны, сочетающие в себе достойные технические характеристики и доступные цены. А возможность покупки в кредит без переплат позволяет выгодно приобрести устройство здесь и сейчас. Кроме того, смартфоны от Xiaomi могут стать отличным новогодним подарком».

Приобрести смартфоны в кредит без первого взноса и переплат можно в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн» или офисе дилеров «Билайн» на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.

Подробная информация об акции, а также условиях ее проведения доступна на www.beeline.ru.

(1) Период проведения акции с 02.10.2017 по 31.12.2017.

(2) Возможность и условия приобретения товара в кредит, а также информацию о перечне участвующего оборудования, его стоимости, наличия, о стоимости кредита уточняйте в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн» и салонах дилеров «Билайн», а также на beeline.ru. Кредит без переплаты предоставляют банки партнеры: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. ЦБ №3354 от 26.04.2013; АО «ОТП Банк», лиц. ЦБ России №2766 от 27.11.2014; АО «АЛЬФА-БАНК» лиц. ЦБ №1326 от 16.01.2015; ООО «ХКФ Банк», лиц. ЦБ №316 от 15.03.2012, АО «Тинькофф банк», лицензия ЦБ РФ № 2673. Кредит предоставляется в рублях на сумму от 1500 до 100000 руб., срок кредита – от 10 до 12 месяцев, первый взнос – 0% от стоимости товара, процентная ставка от 23,7% до 28,75% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки продавца в размере от 10% до 12% от стоимости товара, которая компенсирует сумму процентов за использование кредита в течение срока кредита. Условие – исполнение заемщиком кредитного договора. Все цены указаны с учетом НДС. Указан приблизительный минимальный размер платежа по кредиту в рамках предложения.