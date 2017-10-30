Розница: Билайн предлагает Xiaomi Redmi в кредит от 999 рублей в месяц

MForum.ru
30.10.2017,
Популярность смартфонов марки Xiaomi обеспечила этим аппаратам места в рознице операторов большой тройки. ВымпелКом (Билайн) предлагает акцию (кредит без первого взноса) для покупки таких моделей, как Redmi Note 5A 16 ГБ, Redme Note 4A 32 ГБ, Redmi 4X 16 ГБ и Redmi Note 4 32 ГБ.
Note 5A - удачное продолжение линейки Redmi Note. Не будем перечислять его параметры подробно - камера 16 мпикс, дисплей 5.5", поддержка карт памяти до 256 ГБ причем даже если одновременно использовать 2 SIM-карты. Можно купить сразу за 10 тыр (9990 руб.) или платить по тысяче в месяц (999 руб.), если взять аппарат в кредит без первого взноса. Приобрести смартфоны можно в офисах продажи и обслуживания Билайн и офисах дилеров Билайн, кроме Крыма.
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Пресс-релиз компании ВымпелКом, посвященный запуску продаж линейки Xiaomi Redme - в комментарии под публикацией.
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[Пресс-релиз]: 4G-cмартфоны Xiaomi Redmi от 999 рублей в месяц в кредит без переплат в «Билайн»
30 октября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предлагает приобрести 4G-смартфоны Xiaomi Redmi на выгодных условиях (1) в кредит без первого взноса и переплат (2). Для покупки по акции доступны модели Redmi Note 5A 16 Гб, Redmi 4A 32 Гб, Redmi 4X 16 Гб и Redmi Note 4 32 Гб.
Новинка от Xiaomi смартфон Redmi Note 5A недавно появился в продаже, но уже завоевал внимание потребителей.
Redmi Note 5A точно не оставит равнодушными любителей селфи. Ведь смартфон оснащен 16-мегапиксильной фронтальной камерой с отдельной светодиодной вспышкой, а также поддерживает фирменный режим улучшения фотографии с 36 бьюти-фильтрами и автоспуском. Новый Redmi оснащен набирающим популярность размером дисплея диагональю 5,5 дюйма с прекрасной цветопередачей и высокой четкостью изображения. Но это еще не все! Одно из главных достоинств Redmi Note 5A – поддержка карт памяти до 256 Гб, причем, в сочетании с одновременным использованием двух SIM-карт, поэтому владельцу телефона не придется задумываться о хранении файлов. Стоимость модели - всего 9990 рублей или 999 рублей в месяц при покупке в кредит без первого взноса и переплат.
Юрий Смагаринский, вице-президент по продажам и развитию дистрибуции ПАО «ВымпелКом»: «Мы рады, что в наших офисах, а также салонах дилеров покупатели могут найти смартфоны, сочетающие в себе достойные технические характеристики и доступные цены. А возможность покупки в кредит без переплат позволяет выгодно приобрести устройство здесь и сейчас. Кроме того, смартфоны от Xiaomi могут стать отличным новогодним подарком».
Приобрести смартфоны в кредит без первого взноса и переплат можно в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн» или офисе дилеров «Билайн» на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.
Подробная информация об акции, а также условиях ее проведения доступна на www.beeline.ru.
(1) Период проведения акции с 02.10.2017 по 31.12.2017.
(2) Возможность и условия приобретения товара в кредит, а также информацию о перечне участвующего оборудования, его стоимости, наличия, о стоимости кредита уточняйте в собственных офисах продаж и обслуживания «Билайн» и салонах дилеров «Билайн», а также на beeline.ru. Кредит без переплаты предоставляют банки партнеры: КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. ЦБ №3354 от 26.04.2013; АО «ОТП Банк», лиц. ЦБ России №2766 от 27.11.2014; АО «АЛЬФА-БАНК» лиц. ЦБ №1326 от 16.01.2015; ООО «ХКФ Банк», лиц. ЦБ №316 от 15.03.2012, АО «Тинькофф банк», лицензия ЦБ РФ № 2673. Кредит предоставляется в рублях на сумму от 1500 до 100000 руб., срок кредита – от 10 до 12 месяцев, первый взнос – 0% от стоимости товара, процентная ставка от 23,7% до 28,75% годовых. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет скидки продавца в размере от 10% до 12% от стоимости товара, которая компенсирует сумму процентов за использование кредита в течение срока кредита. Условие – исполнение заемщиком кредитного договора. Все цены указаны с учетом НДС. Указан приблизительный минимальный размер платежа по кредиту в рамках предложения.
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