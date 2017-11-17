RFID: Alien и SensThys запускают экономичное решение с улучшенным считыванием RFID

MForum.ru
17.11.2017,
Alien Technology и SensThys объявили о готовности нового решения RFID-считывателя и антенного решения, которое должно решить известную проблему обнаруживаемости RFID-меток. Совместно разработанное решение Alien Hydra и SensThys SensArray позволит компаниям лучше управлять промаркированным инвентарем, например, в ритейле, при одновременном сокращении полной стоимости решения на 50%.
В настоящее время антенна считывателя RFID зачастую “видит” не все промаркированные объекты в магазине или на складе. Увеличение числа считывателей для решения этой проблемы неизбежно ведет к росту расходов и увеличивает период возврата инвестиций. Использование дополнительно технологии RTLS также слишком дорого. Предлагаемое решение на базе считывателя и антенны подразумевает применение множества бюджетных считывателей для улучшения покрытия, при этом минимизируется кабельное хозяйство, время развертывания, программирование и персонал.
Новое решение комбинирует считыватели 30 dBm UHF пассивных меток и антенны 8.5 dBic 10”, объединяемые в сеть подключениями PoE+ (Power over Ethernet Plus). Такой подход уменьшает использование кабельного хозяйства и снижает расходы на инсталляцию. Не нужны ни кабели питания благодаря PoW, ни радиокабели за счет использования интегрированных со считывателями антенн. Размеры считывателей - 250 х 250 х 21 мм, практически такие же, как и у антенн 10”.
Не требуются существенные инвестиции для того, чтобы добавить очередную точку считывания - там, где это необходимо достаточно разъема для подключения к Ethernet сети системы SensArray или Hydra. К каждому ALR-F800-X можно подключить до 8 считывателей Hydra или SensArray, к ALR-F800-X2 можно подключить до 16 считывателей. Система автоматически обнаруживает и распознает подключенные к ней считыватели и их тип.
Можно использовать, например, Hydra ALR-F3720 с двумя коннекторам, каждый из которых поддерживает PoE+ на вход и на выход или Hydra+ (ALR-F3733di) с тремя PoE+ коннекторами и тремя SMA-разъемами для подключения внешних антенн.
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