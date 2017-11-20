Пресс-релиз: «Билайн» дарит страховку при покупке смартфона Samsung

MForum.ru
20.11.2017,
20 ноября 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» объявляет о старте акции «Cтраховка в подарок» («Билайн» компенсирует покупателю стоимость страховки за счет предоставления скидки на устройство) при покупке смартфонов Samsung Galaxy в салонах продаж «Билайн».
С 17 ноября по 31 декабря 2017 покупая смартфоны Samsung Galaxy линейки А, S и Note 8, клиенты получают страховку «Комплексная защита» в подарок. Подарок доступен только при оплате полной стоимости смартфонов (через наличный и безналичный расчет). Смартфоны, приобретаемые в кредит, в том числе в рассрочку, в акции не участвуют.
В акции участвуют более 30 моделей, с полным списком которых можно ознакомиться на сайте beeline.ru. Предложение действительно при покупке смартфонов только в салонах продаж «Билайн» на всей территории России, за исключением Республики Крым и города Севастополь.
По данным «Билайн» за третий квартал 2017 года, чаще всего страховку приобретают обладатели телефонов стоимостью свыше 50 тысяч рублей: в этом сегменте от общего количества проданных устройств страхуется 61% аппаратов. Также достаточно высокий спрос на страховку у владельцев телефонов в сегменте 20 000 – 30 000 рублей – 59%. Реже всего страховку покупают для телефонов стоимостью 5000-10000 рублей и 3000-5000 рублей – 12% и 14% соответственно.
Более подробная информация об акции доступна на moskva.beeline.ru
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