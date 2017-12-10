RFID: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2015 года - основные требования к КИЗ с RFID-меткой

10.12.2017, MForum.ru

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2015 г. N 70 (далее - Решение) определены основные требования к КИЗ, который предназначен для маркировки товаров, и содержит радиочастотную метку (далее -RFID-метка) и являться бланком строгой отчетности с элементами защиты.

Контрольный (идентификационный) знак имеет следующие допустимые размеры:

25 мм х 160 мм (опционально - до 25 мм х 210 мм);

53 мм х 80 мм (опционально - до 53 мм х 170 мм).

Утвержден способ и порядок нанесения контрольного (идентификационного) знака на товары:

- вшивной, когда контрольный (идентификационный) знак на текстильной основе машинным способом вшивается непосредственно в конструктивный шов изделия, полностью оставляя видимой содержащуюся в этом знаке графическую информацию. В этом случае нанесение контрольного (идентификационного) знака выполняется при изготовлении товара путем вшивания такого знака в шов с внутренней стороны (изнанки) товара с использованием специального поля для вшивания;

- клеевой, когда контрольный (идентификационный) знак на самоклеящейся основе наклеивается на конструктивный элемент товара (вшитый маркировочный ярлык). В этом случае нанесение контрольного (идентификационного) знака выполняется при наличии у товара маркировочного ярлыка, вшитого изготовителем и содержащего свободное поле достаточного размера для размещения на нем указанного знака без деформации. Нанесение контрольного (идентификационного) знака выполняется путем отделения защитного покрытия с клеевого слоя такого знака и приклеивания этого знака на свободное поле маркировочного ярлыка;

- накладной (навесной), когда контрольный (идентификационный) знак на пластиковой основе с помощью одноразового пломбирующего элемента неотделимо крепится в петличное отверстие либо петлю-застежку переда изделия. а в случае их отсутствия — вшив ную вешалку либо вшивную петлю держателя вешалки в виде металлической цепочки, пластины из металла и других материалов. Нанесение контрольного (идентификационного) знака выполняется путем продевания гибкого элемента пломбы контрольного (идентификационного) знака в петличное отверстие или петлю-застежку переда изделия, вшивную вешалку или вшивную петлю держателя вешалки и в запорное устройство пломбирующего элемента, исключающего его разъединение без разрушения. (Накладной (навесной) самый распространенный способ).

Отсоединение контрольного (идентификационного) знака от маркированного товара или пломбирующего элемента должно нарушать целостность контрольного (идентификационного) знака и делать невозможным его повторное нанесение на другой товар.

При считывании RFID-метки (заполненной надлежащим образом) специализированным оборудованием, из информационной системы маркировки будут получены сведения про:

- наименование товара;

- наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, у которого находятся контрольные (идентификационные) знаки;

- идентификационный номер КиЗ;

- код товара по ТН ВЭД ЕАЭС;

- глобальный идентификационный номер торговой единицы (GTIN), серийный глобальный идентификационный номер торговой единицы (SGTTN) (при наличии) и идентификатор чипа радиочастотной метки (TID);

- наименование производителя товара (при наличии);

-страна происхождения товара (при наличии);

-GLN производителя товара (при наличии);

-номер и дата декларации о соответствии (либо информация об отсутствии данной декларации).

В случае, если при считывании RFID-метки или идентификационного номера (идентификатор) КИЗ (RU-430301-AAA1210359) из информационной системы маркировки будут получены сведения с незаполненными полями, то данный КИЗ является непригодным.

В случае выявления фак i ов производства, продажи, хранения, перевозки либо приобретение продукции по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» в целях сбыта без маркировки контрольными (идентификационными) знаками и (или) нанесения информации, не соответствующей характеристикам контрольного (идентификационного) знака, порядку его нанесения и требованиям к структуре и формату информации, содержащейся на контрольных (идентификационных) знаках (непригодный контрольный (идентификационный) знак) необходимо, в соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 N« 294-ФЗ, для организации внеплановой проверки хозяйствующего субъекта необходимо указать наименование юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями.

При выявлении меховых изделий без маркировки контрольными (идентификационными) знаками и/или информации. предусмотренной законодательством РФ, материалы направляются в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел в соответствии со ст. 171.1 УК РФ в случаях выявления фактов совершения перечисленных выше действий в крупном (в размере стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей) или особо крупном (в размере стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей девять миллионов рублей).

В связи со вступлением в силу приказа Роспотребнадзора от 11.09.2017г. №843. изданного на основании поручения Президента Российской Федерации по итогам совешания «О мерах по развитию легкой промышленности в Российской Федерации» от 24.08.2017г. №Пр-1776. Роспотребнадзору поручено принять дополнительные меры по выявлению и пресечению незаконного ввоза, производства и оборота на территории Российской Федерации продукции легкой промышленности.

Таким образом, в период действия приказа №843, Управление вправе осуществить надзор в части контроля за соблюдением требований об обязательной маркировке, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, изделий из натурального меха, в соответствии с требованиями ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности».

В целях исполнения п.2 Перечня поручений Президента РФ от 08.09.2017 № Пр- 1776 по итогам совещания «О мерах по развитию легкой промышленности в Российской Федерации» 24.08.2017 и с учетом решений совещаний с представителями Росфинмониторинга от 02.10.17 и 09.10.2017, в случае выявления нарушений обязательных требований технических регламентов в отношении продукции легкой промышленности, данные направляются в адрес Межрегионального Управления Росфинмониторинга по ЦФО.

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Московской области

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