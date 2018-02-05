LTE: МТС расширила сеть 4G/LTE в Курской области

MForum.ru
05.02.2018,
По данным компании, сеть LTE запущена в городе Дмитриев, поселках Золотухино, Пристень, Поныри, Горшечное и Черемисиново, поселке городского типа Прямицыно, слободе Белая и других населенных пунктах, а также на участке автодороги «Крым», проходящей по территории области. Значительно было расширено покрытие сети «четвертого поколения» в Курском, Железногорском, Беловском, Льговском, Горшеченском, Дмитриевском, Курчатовском, Октябрьском и Золотухинском районах.
Как сообщает МТС, услуги 4G/LTE компании доступны более, чем в 50 населенных пунктах региона, связь доступна уже 70% жителей Курской области. МТС продолжает развивать сеть LTE и модернизировать голосовую сеть 2G.
МТС запустила сеть LTE b7 в Курске и Железногорске в сентябре 2014 года. В области работают сети LTE всех операторов “большой четверки”.
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© Алексей Бойко,
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