RFID: Антикражная защита для электроники Паук получила метки RFID

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RFID: Антикражная защита для электроники Паук получила метки RFID

19.02.2018, MForum.ru

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RFID как обязательный атрибут успеха в омниканальной торговле

Кражи в магазинах, торгующих электроникой, запчастями и расходниками для нее - не редкость. Не удивительно, что существует целый ряд решений, призванных препятствовать возможности выноса товаров из торгового зала без их оплаты. Недавно поставщик решений EAS (Electronic Article Surveillance), компания Checkpoint Systems, объявила о начале реализации RFID-версии таких решений, как Mini Spider Wraps или Attack Spider Wraps, известных как “Мини-паук” и “Паук”.

Эту защиту вы могли встречать в некоторых магазинах. Защитное приспособление выглядит так - две пластиковых “шайбы”, соединенные стальным тросиком. Любую упаковку с ценным товаром можно быстро защитить от кражи, обернув ее крест-накрест тросиком, концы которого надежно удерживаются внутри “шайб”. Тросик не оставляет возможности открыть упаковку, чтобы извлечь ее содержимое в торговом зале. Выдернуть тросик из шайбы силой, без специального приспособления - непростая задача, во многих случаях защитная система хорошо справляется со своей задачей.

Антикражная система "Паук" с RFID-меткой


фото компании-производителя

 

После активации системы, при попытке выноса защищенной упаковки с товаром за пределы магазина, встроенный в устройство динамик начинает подавать звуковые сигналы. Громкость звука достигает примерно 95 dBA, кроме того, мигает светодиод. В дежурном режиме встроенная литиевая батарея обеспечивает работу защитного устройства в течение нескольких лет.

Добавление в защитные решения “Паук” (Spider) меток RFID упрощает инвентаризацию защищенных технологией товаров. В частности, использование технологии радиочастотной идентификации обеспечивает магазин информацией о действительном наличии товаров в торговом зале, а также, при необходимости, позволяет провести их быструю инвентаризацию с помощью ручного сканера.

Использование RFID-меток для маркировки различных товаров - это основной вид применения радиочастотной технологии в мире на сегодняшний день. Несколько крупных международных групп маркируют метками RFID все свои товары. Известны попытки создания на базе технологии RFID магазинов с кассами самообслуживания.

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