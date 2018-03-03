MWC2018: Vodafone и Huawei совершили первый в истории 5G-звонок на базе стандарта 3GPP R15 NSA с использованием двойного подключения

MForum.ru
03.03.2018,
Барселона, Испания – 22 февраля 2018: Компании Vodafone и Huawei совместно совершили первый в истории звонок на базе стандарта неавтономной архитектуры «нового радио» (Non Stand-Alone (NSA) 3GPP 5G NR) и суб-6 ГГц спектра. Испытание проводилась в тестовой сети в Испании в преддверии Всемирного мобильного конгресса, который открылся 26 февраля 2017 года.
Стандартизирующая организация – Консорциум 3GPP – утвердила международный стандарт неавтономной архитектуры для технологии 5G в рамках Release 15 в декабре 2017 г.
В ходе испытания звонок в режиме реального времени на базе двойного подключения 4G/5G был совершен с использованием тестового устройства. Подключение типа «голосовая связь по интернет-протоколу» (VOIP) было установлено с использованием 4G, а затем передача данных происходила по технологии 5G. Инженеры также успешно протестировали видеозвонок высокой четкости (HD) в режиме реального времени по той же схеме.
Комплексная тестовая сеть 5G NR была построена для проведения испытания с использованием спектра 3,7 ГГц. Решение Huawei Radio Access Network (RAN) и оборудование ядра сети были выбраны для испытания благодаря своей архитектуре, ориентированной на микро-сервисы, разделению плоскости управления и плоскости пользователя, единому доступу и технологии сетевого слайсинга.
«Это важное событие для Vodafone на пути к внедрению технологии 5G, и его успехом мы обязаны инженерам Huawei и Vodafone, которые упорно трудились над этим проектом с декабря. Результаты испытания позволят нам продолжать тестирование технологии 5G в Европе в 2018 году», – говорит Сантьяго Тенорио (Santiago Tenorio), директор по сетевой стратегии и архитектуре Vodafone.
«Компания Huawei всецело заинтересована в дальнейшем развитии комплексной сетевой технологии 5G. Результаты этого испытания демонстрируют готовность 5G-системы на базе стандарта 3GPP к коммерческому использованию. Мы будем продолжать сотрудничество с Vodafone и планируем перейти к этапу коммерческого тестирования», – говорит Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент направления 5G компании Huawei 5G.
«Первый 5G-звонок был совершен всего через два месяца после публикации стандарта неавтономной архитектуры NR, и это гораздо быстрее, чем предполагалось. Результаты показывают всему миру готовность отрасли к коммерческому запуску 5G-сервисов», – говорит Питер Майсснер (Peter Meissner), генеральный директор и член Правления NGMN Alliance.
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