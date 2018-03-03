MWC2018: Qualcomm и Huawei успешно завершили испытание возможностей взаимодействия ехнологии 5G на базе стандарта 3GPP

MForum.ru

MWC2018: Qualcomm и Huawei успешно завершили испытание возможностей взаимодействия ехнологии 5G на базе стандарта 3GPP

03.03.2018, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Шанхай, Китай – 22 февраля 2018: Qualcomm Technologies, Inc., дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, и Huawei успешно провели тестирование технологии 5G NR на базе международного стандарта 3GPP R15 на предмет возможной совместимости на стадии разработки (IODT). Испытание, в рамках которого были использованы прототип абонентского терминала Qualcomm Technologies и коммерческая система 5G Huawei, стало ключевым шагом, ускоряющим развитие экосистемы 5G NR на базе стандарта Release 15.

Испытание IODT – фундамент, гарантирующий совместимость абонентского терминала, RAN и ядра сети. Оно приближает коммерческое использование сетей и устройств 5G NR, и этот успех будет содействовать комплексной коммерциализации технологии 5G NR, включающей сети и устройства.

В ходе испытания совместимости и взаимодействия партнеры протестировали ключевые технологии нового стандарта 5G 3GPP NR, в том числе синхронизацию, кодирование канала, структуру фрейма и масштабируемые компоненты нумерологии OFDM между абонентским терминалом 5G NR и сетью в диапазоне 3,5 ГГц.

«Поскольку отрасль работает над достижением целей коммерческих запусков продуктов и сетей 5G NR в 2019 году, тесное сотрудничество между лидерами мировой мобильной индустрии необходимо для проверки технологий и дальнейшего наращивания и улучшения наших возможностей», - сказал Серж Вилленеггер, SVP & GM , 4G / 5G и Industrial IoT, Qualcomm Technologies, Inc. «Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества с Huawei на пути к превращению 5G в коммерческую реальность».

«Huawei всеми силами стремится приблизить коммерческое внедрение технологии 5G и сотрудничает с многочисленными отраслевыми партнерами в этом направлении», – говорит Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент Huawei 5G Product Line. – Мы счастливы сотрудничать с Qualcomm Technologies. Я уверен, что чипсет Qualcomm Technologies и коммерческая система 5G Huawei обеспечат развитие экосистемы 5G и подготовит рынок к коммерческому внедрению».

+

Обзор MWC2018 можно найти здесь

Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ

+ +

© MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

03.03. [Краткие новости] MWC2018: МТС и Ericsson откроют в Татарстане совместный исследовательский центр для перспективных разработок 5G и IoT / MForum.ru

03.03. [Краткие новости] MWC2018: Ericsson представил сценарии использования новых технологий / MForum.ru

03.03. [Краткие новости] MWC2018: Huawei представляет полную серию комплексных 5G-решений / MForum.ru

03.03. [Краткие новости] MWC2018: Huawei и Telefónica продемонстрировали первый в мире VR-сервис с использованием технологии 5G-слайсинга / MForum.ru

03.03. [Краткие новости] MWC2018: Крупнейшие игроки IT-отрасли объединяются в Международную ассоциацию 5G-слайсинга / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

02.03.2018 23:25 ABloud Тема: MWC2018: МегаФон и Mastercard предлагают платить смартфоном со счета мобильника (02.03.2018)
[Пресс-релиз]: С «МегаФоном» и Mastercard можно оплачивать покупки смартфоном в одно касание со счета мобильного телефона С 1 марта абоненты «МегаФона» могут привязать счет своего мобильного ...
02.03.2018 19:29 ACCUMOTORS Тема: Как найти украденный / утерянный iPhone по IMEI-номеру? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 275 276 277 278 279)
прошу помочь. украли айфон 6 PLUS imei код 354437068589056. вознаграждение ГАРАНТИРОВАНО ! ! !
02.03.2018 17:45 MedForce Тема: FAQ: Как выбрать телефон. Муки выбора. Приоритеты. Что важно, а что нет. Удачный выбор и как он ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 7 8 9 10 11)
Да, все так. Более того, пятерка от Ванплюса стала чуть ли не лучшим смартом 2017. В марте 5Т к нам приехать вроде должен.
02.03.2018 01:34 qwerty020202 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 39 40 41 42 43)
помогите с кодом для разблокирование телефона пожалуйста id 232x-2abgru2 imei 865008018849494
01.03.2018 21:42 Junaid3377 Тема: Nomu S10 Pro IP68 + Рейтинг
Нелегко сделать хороший прочный телефон, так как нелегко сделать телефон водонепроницаемым и отказоустойчивым, справиться с холодом и теплом и суровым окружением, а также с большой батареей, сильным ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

02.03. [ПО] Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок» / MForum.ru

02.03. [Новинки] Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800 / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1T – бюджетные планшеты с Android 8.1 Oreo / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Vernee V2 – защищенный смартфон формата 18:9 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Zenfone 5z – флагман со Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite представлены официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны LG K-серии / MForum.ru

26.02. [Новинки] Компоненты: На MWC 2018 представлен MediaTek P60 / MForum.ru

26.02. [Новинки]  MWC 2018: Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили новый дизайн / MForum.ru

26.02. [Новинки] Nokia@MWC2018: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 1 и Nokia 8110 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ / MForum.ru

22.02. [Новинки]  Анонсы: Cat S61 – улучшенный смартфон с тепловизором / MForum.ru

22.02. [Новинки]  Анонсы: Energizer Power Max P490S 4G – первый в мире смартфон с 4,95-дюймовым дисплеем 18:9 / MForum.ru

21.02. [Новинки]  Слухи: Раскрыты цены Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact / MForum.ru

21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy S9 / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой 10-дюймовый планшет / MForum.ru

20.02. [Новинки] Слухи: Nokia 4 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru

19.02. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018 / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: