MWC2018: Qualcomm и Huawei успешно завершили испытание возможностей взаимодействия ехнологии 5G на базе стандарта 3GPP

03.03.2018, MForum.ru

Шанхай, Китай – 22 февраля 2018: Qualcomm Technologies, Inc., дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, и Huawei успешно провели тестирование технологии 5G NR на базе международного стандарта 3GPP R15 на предмет возможной совместимости на стадии разработки (IODT). Испытание, в рамках которого были использованы прототип абонентского терминала Qualcomm Technologies и коммерческая система 5G Huawei, стало ключевым шагом, ускоряющим развитие экосистемы 5G NR на базе стандарта Release 15.

Испытание IODT – фундамент, гарантирующий совместимость абонентского терминала, RAN и ядра сети. Оно приближает коммерческое использование сетей и устройств 5G NR, и этот успех будет содействовать комплексной коммерциализации технологии 5G NR, включающей сети и устройства.

В ходе испытания совместимости и взаимодействия партнеры протестировали ключевые технологии нового стандарта 5G 3GPP NR, в том числе синхронизацию, кодирование канала, структуру фрейма и масштабируемые компоненты нумерологии OFDM между абонентским терминалом 5G NR и сетью в диапазоне 3,5 ГГц.

«Поскольку отрасль работает над достижением целей коммерческих запусков продуктов и сетей 5G NR в 2019 году, тесное сотрудничество между лидерами мировой мобильной индустрии необходимо для проверки технологий и дальнейшего наращивания и улучшения наших возможностей», - сказал Серж Вилленеггер, SVP & GM , 4G / 5G и Industrial IoT, Qualcomm Technologies, Inc. «Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества с Huawei на пути к превращению 5G в коммерческую реальность».

«Huawei всеми силами стремится приблизить коммерческое внедрение технологии 5G и сотрудничает с многочисленными отраслевыми партнерами в этом направлении», – говорит Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент Huawei 5G Product Line. – Мы счастливы сотрудничать с Qualcomm Technologies. Я уверен, что чипсет Qualcomm Technologies и коммерческая система 5G Huawei обеспечат развитие экосистемы 5G и подготовит рынок к коммерческому внедрению».

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