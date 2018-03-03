MWC2018: Qualcomm и Huawei успешно завершили испытание возможностей взаимодействия ехнологии 5G на базе стандарта 3GPP

MForum.ru
03.03.2018,
Шанхай, Китай – 22 февраля 2018: Qualcomm Technologies, Inc., дочернее предприятие Qualcomm Incorporated, и Huawei успешно провели тестирование технологии 5G NR на базе международного стандарта 3GPP R15 на предмет возможной совместимости на стадии разработки (IODT). Испытание, в рамках которого были использованы прототип абонентского терминала Qualcomm Technologies и коммерческая система 5G Huawei, стало ключевым шагом, ускоряющим развитие экосистемы 5G NR на базе стандарта Release 15.
Испытание IODT – фундамент, гарантирующий совместимость абонентского терминала, RAN и ядра сети. Оно приближает коммерческое использование сетей и устройств 5G NR, и этот успех будет содействовать комплексной коммерциализации технологии 5G NR, включающей сети и устройства.
В ходе испытания совместимости и взаимодействия партнеры протестировали ключевые технологии нового стандарта 5G 3GPP NR, в том числе синхронизацию, кодирование канала, структуру фрейма и масштабируемые компоненты нумерологии OFDM между абонентским терминалом 5G NR и сетью в диапазоне 3,5 ГГц.
«Поскольку отрасль работает над достижением целей коммерческих запусков продуктов и сетей 5G NR в 2019 году, тесное сотрудничество между лидерами мировой мобильной индустрии необходимо для проверки технологий и дальнейшего наращивания и улучшения наших возможностей», - сказал Серж Вилленеггер, SVP & GM , 4G / 5G и Industrial IoT, Qualcomm Technologies, Inc. «Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего сотрудничества с Huawei на пути к превращению 5G в коммерческую реальность».
«Huawei всеми силами стремится приблизить коммерческое внедрение технологии 5G и сотрудничает с многочисленными отраслевыми партнерами в этом направлении», – говорит Ян Чаобинь (Yang Chaobin), президент Huawei 5G Product Line. – Мы счастливы сотрудничать с Qualcomm Technologies. Я уверен, что чипсет Qualcomm Technologies и коммерческая система 5G Huawei обеспечат развитие экосистемы 5G и подготовит рынок к коммерческому внедрению».
+
Обзор MWC2018 можно найти здесь
Подписывайтесь на Telegram-канал автора, посвященный телекому и ИТ
+ +
Публикации по теме:
03.03. [Краткие новости] MWC2018: МТС и Ericsson откроют в Татарстане совместный исследовательский центр для перспективных разработок 5G и IoT / MForum.ru
03.03. [Краткие новости] MWC2018: Ericsson представил сценарии использования новых технологий / MForum.ru
03.03. [Краткие новости] MWC2018: Huawei представляет полную серию комплексных 5G-решений / MForum.ru
03.03. [Краткие новости] MWC2018: Huawei и Telefónica продемонстрировали первый в мире VR-сервис с использованием технологии 5G-слайсинга / MForum.ru
03.03. [Краткие новости] MWC2018: Крупнейшие игроки IT-отрасли объединяются в Международную ассоциацию 5G-слайсинга / MForum.ru
02.03. [ПО] Это интересно: KaiOS – платформа нового поколения для «звонилок» / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: SIKURPhone – смартфон+криптокошелек за $800 / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Alcatel 1T – бюджетные планшеты с Android 8.1 Oreo / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Vernee V2 – защищенный смартфон формата 18:9 / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Zenfone 5z – флагман со Snapdragon 845 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
28.02. [Новинки] Анонсы: Asus Zenfone 5 и Zenfone 5 Lite представлены официально / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V9 и Blade V9 Vita – бюджетные смартфоны 18:9 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P16K Pro – смартфон с аккумулятором 16 000 мАч / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны LG K-серии / MForum.ru
26.02. [Новинки] Компоненты: На MWC 2018 представлен MediaTek P60 / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2018: Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact получили новый дизайн / MForum.ru
26.02. [Новинки] Nokia@MWC2018: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 (2018), Nokia 1 и Nokia 8110 / MForum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Cat S61 – улучшенный смартфон с тепловизором / MForum.ru
22.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Power Max P490S 4G – первый в мире смартфон с 4,95-дюймовым дисплеем 18:9 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy S9 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой 10-дюймовый планшет / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Nokia 4 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018 / MForum.ru