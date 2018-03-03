MWC2018: Vodafone и Huawei протестировали возможность использования транспортных сетей 5G на базе IP Microwave

MForum.ru
03.03.2018,
Шэньчжэнь, Китай – 22 февраля 2018: Vodafone и Huawei провели испытания, которые подтвердили, что традиционные IP-линии микроволновой связи останутся жизнеспособной технологией для транспортных сетей 5G. Тестирование показало, что в таких условиях может быть достигнута производительность на уровне 2,7 Гбит/с в одной IP-линии микроволновой связи с агрегацией 2x112 МГц каналов с одной вертикальной или горизонтальной поляризацией. В результате внешний высокочастотный (RF) блок впервые смог выйти на уровень производительности свыше 2 Гбит/с в одной поляризации. Усовершенствования модема и высокочастотного блока, произведенные инженерами Huawei, позволили команде исследователей добиться значения задержки на уровне 50 микросекунд.
Далее компании в новой серии испытаний планируют выяснить, возможно ли добиться общей производительности на уровне 4 Гбит/с в одном блоке с двойной поляризацией. Один внешний высокочастотный блок с двойной поляризацией способен одновременно принимать и горизонтальные, и вертикальные радиоволны, тем самым повышая пропускную способность системы, значительно снижая потребление энергии и сокращая в два раза площадь, необходимую для установки блоков, обеспечивающих подобную производительность.
К 2020 году технология 5G будет играть ключевую роль – повсеместное распространение смартфонов, особенно на развитых рынках, продолжает экспоненциально увеличивать использование мобильного трафика. По мере роста нагрузки транспортная сеть связи, связывающая базовую станцию с опорной сетью, должна развиваться в том же темпе. 5G-сети обеспечат новые возможности транспортной сети, улучшат пиковые скорости передачи данных и значения задержки. Для обеспечения работы транспортной сети 5G традиционные IP-системы микроволновой связи должны поддерживать E-band и Multi-Band (сочетание технологий IP microwave и E-band). Vodafone и Huawei продолжат разрабатывать и внедрять новые микроволновые технологии, чтобы увеличить расстояние передачи сигнала на этих линиях.
Испытания подтвердили целесообразность использования микроволновой технологии (наряду с оптоволоконной) для создания эффективной транспортной сети 5G. Их результаты позволят приблизить коммерческий запуск 5G-сервисов в ближайшие годы.
«Для развертывания 5G требуется, чтобы в первую очередь была создана транспортная сеть. Ключевые характеристики Huawei 5G microwave обеспечивают прорыв в этой сфере, решая проблему высокой пропускной способности и низкого значения задержки, и подтверждая, что IP-система микроволновой связи в традиционных диапазонах способна поддерживать работу 5G-сетей, если это необходимо. Испытание стало еще одним важным шагом после внедрения новых технологий в сегменте IP Microwave. Huawei продолжит сотрудничать с ведущими операторами для проверки технических характеристик и коммерческой ценности IP-систем микроволновой связи 5G, тем самым подготавливая базовые сети к внедрению 4.5G и 5G», – говорит Ричард Цзинь (Richard Jin), президент подразделения Huawei Transmission Network Product Line.
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