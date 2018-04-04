Слухи: Этим летом Sharp выведет на европейский рынок 5 смартфонов

04.04.2018, MForum.ru

Бренд Sharp активно работает над возвращением на европейский рынок смартфонов. Ожидается, что смартфоны обновленной линейки Sharp появятся на прилавках магазинов уже этим летом. Причем, ориентация новой линейки на Европу нашла отражение даже в индексах моделей, которые производитель объединил в серию Sharp E.

Флагманом серии станет смартфон Sharp E-F1 (European Flagship 1), который получит 6-дюймовый Free Form IGZO-дисплей разрешением WQHD + (3040x1440 точек). В вырезе экрана расположена 16 Мп камера, а в нижней рамке – дактилоскопический сенсор. Тыловая камера Sharp E-F1 представляет собой связку из 22,6 и 16 Мп сенсоров. Аппаратная платформа построена на базе чипсета Snapdragon 845 и включает в себя 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора 3000 мАч. Цена Sharp E-F1 составит 999 евро.

На ступеньку ниже разместился Sharp E-P1 (European Premier 1) , оснащенный 5,99-дюймовым Free Form дисплеем разрешением 2160х1080 точек. В активе этого аппарата присутствуют Qualcomm Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальная и сдвоенная тыловая (12+13 Мп) камеры. Емкость аккумулятора составляет 3200 мАч, а цена – 799 евро.

Следующая новинка, Sharp E-H1 (European High[end] 1), может порадовать 5,5-дюймовым экраном (Free Form, 2160х1080 точек), чипсетом Snapdragon 630, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 16 Мп фронтальной и 20 Мп основной камерами, а также батареей емкостью 3020 мАч. Стоимость Sharp E-H1 составит 499 евро.

В средний сегмент нацелен Sharp E-M1 (European Mid 1) , построенный на базе чипсета MediaTek MT6750T. Спецификации Sharp E-M1 включают в себя 5,7-дюймовый дисплей разрешением HD+, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенную тыловую (13+8 Мп) и 13 Мп камеры, а также батарею емкостью 4000 мАч. Приобрести аппарат можно будет за 399 евро.

Самым доступным устройством новой линейки станет Sharp E-L1 (European [Mid] Low 1), в активе которого присутствуют чипсет MediaTek MT6737, 5,7-дюймовый экран разрешением HD+, 2 Гб ОЗУ, 8 Мп фронтальная камера и сдвоенная (13+5 Мп) камера на задней панели. Емкость аккумулятора Sharp E-L1 – 4000 мАч. Стоимость новинки составит 299 евро.